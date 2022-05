Si pensamos en personajes que marcaron nuestra infancia, seguramente se les vendrá a la mente Winnie The Pooh y todos sus amigos. No importa si te tocaron las películas o te leyeron los cuentos creados por Alan Alexander Milne, estamos seguros que gracias a estos personajazos recuerdas esa época donde eras feliz y no lo sabías. Sin embargo, nunca faltan quienes buscan arruinar esos bellos recuerdos.

Desde hace años, las productoras de cine B en Hollywood –e incluso las nopor– han filmado versiones bastante raras y terribles de esos clásicos que tanto nos encantan. Ejemplos de esto hay y muchos, pero aunque ustedes no lo crean, en esta ocasión tendremos una versión de miedo del querido oso amarillo y aunque no lo crean, ahora en lugar de verlo intentando conseguir miel, parece que su misión será convertirse en asesino… así como lo leyeron.

Foto: Jagged Edge Productions

Parece mentira pero es verdad, habrá una versión de terror con ‘Winnie The Pooh’ y sus amigos

Resulta que hace algunos días se revelaron las primeras imágenes de Winnie The Pooh: Blood And Honey, una película de Rhys Frake-Waterfield (quien hace su debut como director con este proyecto) y que la verdad nos dejó con el ojo cuadrado. ¿La razón? Bueno, pues porque ahora los veremos en medio de una trama de terror donde transformaron a estos tiernos personajes con los que crecimos en una especie de seres antropomórficos violentos.

De acuerdo con la página de IMDB de la cinta, se describe como un “recuento de miedo de la famosa leyenda de Winnie Pooh”. Pero eso no es todo, ya que con las fotos se puede ver que Pooh parece ser un asesino en serie onda slasher que lleva un mazo como arma. También hay una retorcida reinterpretación de Piglet, y un plano con la palabra “fuera” escrita con sangre en unas ventanas. Si no nos creen, a continuación lo pueden checar.

Foto: Jagged Edge Productions

Foto: Jagged Edge Productions

Se espera que Winnie The Pooh: Blood And Honey se estrene en algunas salas de cine a finales de este año aunque eso sí, no tenemos idea si es que llegará a México esperemos que no, jiar jiar jiar. Hasta el momento, Disney no se ha pronunciado al respecto pero la realidad es que no pueden hacer nada ya que como recordarán, el personaje pasó a ser de dominio público a principios de este año, lo que permite a cualquiera utilizar el personaje en medios creativos sin necesidad de recurrir a las leyes de derechos de autor.