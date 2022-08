¿Quién es el 'influencer' Borja Escalona y por qué se ganó el odio de todo internet?

Otro día, otro ‘influencer’ que se hace conocido a nivel mundial por gandalla… Un youtuber llamado Borja Escalona ha estado en boca de todo internet en los últimos días gracias a una mala acción que realizó en contra de la mesera y de un restaurante, donde este sujeto quería comer de a grapa. WTF?!

El pasado 9 de agosto este youtuber fue a un restaurante llamado ‘A Tapa do Barril’, ubicado en Vigo, España, y pidió una empanadilla que se comió mientras se grababa para hacerle publicidad al negocio. Algo que al parecer nunca acordó con el lugar en cuestión.

Borja Escalona es un youtuber español que se ha ganado el odio de todo internet. Foto: Especial

Un ‘influencer’ pretendió comer gratis en un restaurante español

En un video (que les mostraremos a continuación) se puede escuchar a la mesera del lugar pidiendo al influencer que pague por la empanadilla, algo por lo que el hombre se ofende y comienza a amenazar con enviar una factura por miles de euros por el anuncio.

“Entonces tengo que cobrarte yo esta promoción que acabamos de hacer…. te va a salir un pelín más caro”, dice Borja Escalona a la mesera del lugar, amenazando con hacerle llegar una factura por 2 mil 500 euros. Algo que deja preocupada a la mesera en cuestión.

Quiso comer gratis en un restaurante y amenazó a una mesera cuando le cobró el alimento. Foto: Especial

Y amenazó a la mesera del lugar cuando le cobró

La trabajadora le pide al influencer que aclare la situación con su jefa y no con ella, pues la factura se la van a cargar a su sueldo. A pesar de eso, el influencer se porta de manera déspota y al final paga de mala gana la empanadilla que él creía era gratis, pues se dedica a comer sin pagar en lugares que después recomienda.

Vean el video de lo que les estamos diciendo:

Este jeta es, Borja Escalona es un Youtuber… No es la primera vez que lo hace, quien coño se cree un Dios???… Y encima amenazando… Ay… Que gentuza anda suelta por ahí…. pic.twitter.com/tuHopeLfif August 13, 2022

Los seguidores de Borja Escalona quisieron boicotear al restaurante en cuestión

Aunque en el clip el influencer el pide a sus seguidores que no vayan a atacar al restaurante, después de publicar dicho video el lugar comenzó a tener varias puntuaciones negativas de personas que acusaban al lugar de no tener higiene en los alimentos, entre otras falsas.

“Cobrar por nuestro trabajo ha supuesto decenas de puntuaciones negativas en nuestro perfil de Google (personas que nunca han comido ni una de nuestras empanadillas) y llamadas a nuestro negocio insultando a nuestro equipo”, expresó el lugar a través de un comunicado en sus redes sociales donde relataron todo lo ocurrido.

Pero el único afectado terminó siendo el youtuber

“También ha sido un disgusto para una persona que estaba haciendo su trabajo y que salió de la situación de la mejor forma posible: con profesionalidad y respeto”, agregó el ‘A Tapa do Barril’, quien lamentó lo ocurrido por personas que sólo buscan clicks en internet.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Borja Escalona se ve involucrado en una polémica por hacer cosas que no están permitidas y de paso, mostrarse orgulloso de eso. Y es que siempre se le ve sin un gramo de remordimiento y amenazando con “hacer cosas peores”.

Al parecer a este ‘influencer’ le gusta involucrarse en polémicas. Foto: Especial

La cosa es que parece este youtuber finalmente se topó con el ‘muro de Berlín’ de internet, ya que luego de subir el polémico video donde le cobrabran la comida (con justa razón), YouTube y plataformas como Twitch decidieron dar de baja sus canales con millones de seguidores.

Escalona no se dio por vencido y abrió nuevos perfiles, no con la intención de disculparse, sino de denunciar el odio del que ha sido ‘víctima’ en estos días. Pero las plataformas han sido bastante firmes con su postura de no darle más espacio para difundir sus mensajes.

YouTube y Twitch ya le cerraron las cuentas a Borja Escalona. Foto: Especial.

Borja Escalona podría enfrentarse a la justicia española por pasadito de lanza

Por otro lado, al restaurante español le fue bastante bien. Varios usuarios de internet no sólo defendieron y aplaudieron la valentía de la mesera al enfrentar al youtuber, sino que además se dispusieron a darle buenas reseñas al lugar para que no se viera afectado en Google.

La cosa al parecer no acabará ahí, ya que la dueña del ‘A Tapa do Barril’ está pensando en llevar la situación ante las autoridades y denunciar a Borja Escalona por todo lo ocurrido. Aunque claro que ese sería el mínimo de los problemas del youtuber.

Y es que este 17 de agosto se dio a conocer que los usuarios de un conocido y muy influyente foro español están planeando mandar una tonelada de estiercol hasta la casa del youtuber, quien seguramente no querrá irse a gorrear a los restaurantes en lo que le resta de existencia.

La comunidad de internet de verdad se está uniendo para darle una lección. Foto: Captura de pantalla (Twitter)