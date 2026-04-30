Si ya tienes peques y eres de los que busca contenido que no solo entretenga a tus hijos, sino que también les deje algo bueno, esto te interesa. Y es que nos lanzamos al evento de presentación de Aprendemos Juntos KIDS, la iniciativa educativa de BBVA que llegó a HBO Max y salimos con la sensación de que hay nuevas opciones que sí valen la pena sumar al plan familiar de ver la tele juntos para entretenerse juntos y aprender.

El evento se llevó a cabo en la Torre BBVA, donde pudimos conocer más de cerca esta iniciativa que ahora da el salto a una de las plataformas de streaming más usadas. Y más allá del anuncio, lo chido fue entender qué hay detrás del contenido y por qué puede conectar tanto con niñas, niños… y también con mamás y papás.

Aprendemos Juntos KIDS contenido para niños en HBO Max | Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

Aprendemos Juntos KIDS: contenido que va más allá del entretenimiento

Durante la presentación, quedó claro que Aprendemos Juntos KIDS en HBO Max no es solo una serie animada más. Es un proyecto producido por BBVA que busca hablar de emociones, valores y convivencia de forma sencilla y cercana para niños de entre 4 y 9 años.

¿Cómo lo logran? A través de historias animadas, se tocan temas como la empatía, la amistad o cómo entender lo que sentimos. Algo que, siendo honestos, no siempre es tan fácil de explicar en casa. Justo ahí es donde este tipo de contenido nos hace el paro.

Durante el evento, mencionaron que la idea es ofrecer herramientas que acompañen el desarrollo emocional de los más pequeños, pero en un formato que también los entretenga.

Aprendemos Juntos iniciativa para niños de BBVA con HBO Max | Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

El salto a HBO Max: más alcance para más familias

Uno de los puntos clave es que Aprendemos Juntos KIDS ahora tiene un alcance mucho mayor. Al integrarse a HBO Max, el contenido puede llegar más fácilmente a familias en distintos países de Latinoamérica.

Esto no solo hace que llegue a muchas más personas y familias, sino que también eleva la experiencia al estar dentro de un entorno donde muchas familias ya consumen contenido en el día a día.

Al final, lo que vimos en el evento es una propuesta pensada para quienes buscan contenido con intención: algo que sí puedan poner en la tele sin pensarlo dos veces.