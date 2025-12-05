¡Ya llegó diciembre a Monterrey y la Navidad se siente en cada rincón! Si todavía no tienes plan para estas fechas, no te pierdas el Bosque Encantado en Galerías Monterrey, una experiencia navideña que hará que desde el peque, hasta el abuelito, se sientan dentro de un cuento. Luces, decoraciones, criaturas mágicas y mucho más, te transmitirán toda la vibra navideña para que vivas esta época al máximo.

Desde el momento en que entras al Bosque Encantado en Galerías Monterrey, un árbol navideño gigante lleno de luces te da la bienvenida, rodeado de búhos, lechuzas y los renos de Santa con efectos animatrónicos que le dan un vibe todavía más mágico. Cada espacio y detalle está pensado para que te tomes instagrameables, disfrutes del ambiente y sientas la magia de la Navidad en Monterrey.

Bosque Encantado en Galerías Monterrey | Foto: Cortesía.

¿Qué encontrarás en el Bosque Encantado en Galerías Monterrey?

La experiencia no se queda solo en las luces y los personajes. También hay merch navideña coleccionable, incluyendo tote bags exclusivas y papeles para envolver que harán que tus regalos se luzcan bajo el arbolito. Y por supuesto, no puede faltar la foto con Santa, una tradición que todos amamos. Para conocer horarios y ubicación, checa AQUÍ.

Un plan navideño para disfrutar en Monterrey

El Bosque Encantado en Galerías Monterrey es el plan perfecto para recorrer con amigos, familia o tu amorcito y descubrir cada detalle para sorprenderse con los efectos animatrónicos y llevarse recuerdos padrísimos esta Navidad. Además, es una oportunidad para vivir la época navideña en grande sin salir de Monterrey, con un ambiente lleno de alegría y espíritu festivo desde que entras.

Centro comercial Galerias Monterrey | Foto: Cortesía.

En Monterrey ya se está hablando de Bosque Encantado

Algunas personalidades como Héctor Moreno, Euge Guerra y Sofía Torres, entre otros, ya han visitado este spot navideño en Galerías Monterrey, y a parte de disfrutar de un día de compras en el centro comercial, también compartieron sus fotos muy cool del Bosque Encantado en sus redes sociales, mostrando la magia de la navidad en el centro comercial.

Lánzate al Bosque Encantado en Galerías Monterrey y síguelos en su sitio web, así como en Instagram para conocer más novedades. Déjate envolver por la magia antes de que termine la temporada.

Centro comercial Galerías Monterrey | Foto: Cortesía.

