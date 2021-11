Latinoamérica vibes: Candidata se disfraza como muñeca de ‘El Juego del Calamar’ para spot político

No podía ser en otro lado, ¿verdad?… Ya casi han pasado dos meses desde su estreno en Latinoamérica y la fiebre por ‘El Juego del Calamar’ sigue más fuerte que nunca. No sólo lo decimos porque en el Día de Muertos y Halloween vimos a cientos de personas caracterizadas como los personajes de la serie, sino porque ya cualquier persona se está colgando del éxito de la producción de Netflix

Sino nomás chequen lo que hizo una candidata política en Argentina, quien con tal de simpatizar con el pueblo –y ganar un par de votos en las próximas elecciones que se realizarán en la ciudad de Rosario de Lerma– decidió vestirse como la muñeca de la serie, esa que aparece en el llamado juego ‘luz roja, luz verde’ y el cual nos comprueba que para la política no existen límites. ¡No puede ser!

‘El Juego del Calamar’ llegó a la política de Argentina gracias a una candidata

En un video publicado en redes sociales se puede ver a la candidata Griselda Galleguillos caracterizada como la muñeca que aparece en el primer episodio la serie, quien está acompañada por un sujeto que viste uno de los trajes rojos que usan los guardias en la serie. Pero espérense que eso no es lo peor, ya que Gallguillo comienza a cantar una rola en donde básicamente pide a la gente que voten por su coalición.

“Si no querés tener la heladera vacía, elimínalos. No no te querés ir del país por falta de laburo, elimínalos. Si no querés que te sigan robando, elimínalos”, canta la mujer en cuestión al ritmo de una especie de cumbia mezclada con el tono de ‘luz roja, luz verde’, y con un baile en el que Griselda saca los pasos prohibidos. Mejor vean el video a continuación:

Y vendrán cosas peores, según las escrituras

De acuerdo con medios locales, el video que acaban de ver (el cual esperamos sea el último que nos topemos en el internet de las cosas) fue un spot de campaña publicado en apoyo a la candidatura de Carlos Zapata, diputado de Argentina que pertenece a la bancada de Juntos al igual que Galleguillos, quien ya anteriormente ya había dado de qué hablar por cantar para que la gente empatice con los partidos a los que pertenece. ¡Argentina mágica!