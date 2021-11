¿Luz verde? Todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de ‘El juego del calamar’

Vaya fenómeno en el que se convirtió El juego del calamar, ¿no lo creen? Es decir, sabemos que hay un sinfín de series geniales dentro del enorme montón de plataformas de streaming que existen, pero muy pocas logran popularizarse tan rápido alrededor del mundo como lo hizo la icónica serie surcoreana.

El éxito de este show, que hasta hace llegó a ser el original más visto de Netflix (ACÁ la historia), abrió la especulación en los fans sobre si podríamos ver una segunda temporada en determinado momento. ¿Pues qué creen? Parece que así será, o al menos eso es lo que ya confirmó su creador.

Que siempre sí a la segunda temporada de ‘El juego del calamar’

El pasado mes de septiembre, El juego del calamar se encontraba en su mero apogeo. La impactante serie surcoreana se viralizaba en todo el mundo y en medio de su fenomenal desempeño en Netflix, todos nos preguntábamos si este hitazo se aventaría una segunda temporada.

Y la verdad, el proyecto para una nueva tanda de capítulos no parecía cercana. También en ese mes de septiembre, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, dijo a Variety que no tenía planes desarrollados para una segunda entrega ya que había sido bastante agotador escribir la serie con él siendo el único guionista. En todo caso, buscaría el apoyo de varios escritores, pero en ese momento él mismo se definió como una persona que no trabajaba bien en equipo.

Pero como dicen por ahí, “es de sabios cambiar de opinión”… El propio Hwang Dong-hyuk reveló a Associated Press que la segunda temporada de El juego del calamar está en marcha. Este martes 9 de noviembre, AP compartió un video donde el creador de la serie confirmó que una entrega más del proyecto y además, detalló que su protagonista Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae) volverá para más aventuras.

“Hubo tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada, así que casi siento que no nos dejan otra opción”, dijo Hwang en una reciente alfombra roja de Netflix. “Diré que de hecho habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Actualmente estoy en el proceso de planificación”, remató el guionista, ahí nomás para que se vayan emocionando.

El fenómeno de la serie

Eso sí, el escritor fue muy preciso al señalar que todavía no hay grandes detalles sobre la filmación, el estreno o la propia trama. Así que no queda de otra que mantenernos al tanto. Netflix no ha hecho un anuncio oficial. Pero bueno, de que habrá más de El juego del calamar, no hay la menor duda -o bueno, al menos sabemos que el creador ya anda bien puesto para echarlo a andar-.

Será cuestión de tiempo para que el gigante del streaming comparta uno que otro detallazo sobre la segunda parte de esta serie. La verdad es que se veía venir el hecho de que en algún momento, se retomaría la historia. Como mencionamos, el show se convirtió en un inesperado fenómeno mundial que le llevó a convertirse en el contenido original (como serie) de Netflix más visto de la historia.

Y por si eso fuera poco, no podemos dejar pasar por alto tooooodo lo que provocó en diversos países. Ya hasta se crearon videojuegos, en Venezuela estaban preparando un programa de TV inspirado en la serie (sin la parte brutal, obvio), se han hecho un montón de canciones, una taquería en México hasta hizo un comercial basado en el programa y más. Sin duda, El juego del calamar debe estará en los conteos de lo mejor del año cuando termine el 2021.