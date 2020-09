No lo sé, Rick: Captan a una joven supuestamente preparando ‘agua de calzón’

Este 2020 nos ha traído muchas sorpresas, algunas buenas y una que otra mala, pero si en algo podemos estar de acuerdo es que siempre pasará algo que nos dejará con la boca abierta. A estas alturas del año cualquier cosa podría ser posible, de verdad lo que sea, pero en plena pandemia y aunque ustedes no lo crean, un video ha llamado la atención de propios extraños porque en él se puede ver a una joven preparando ‘agua de calzón’.

Si no están familirizados con esto –que esperamos que así sea–, se trata de un pequeño ritual que alguien (casi siempre mujeres) hace para pedir el amor infinito de aquella persona deseada. Este hechizo es muy común en algunas regiones de América, sobre todo en el centro y sur del continente, siendo uno de los amarres más efectivos que existen, aunque para ser exactos, este no es el método más higiénico para atraer a la persona que te gusta.

El nombre ya nos da una idea de qué es lo que lleva esta pócima mágica más cegadora que las aguas locas , pero si no tienen idea, el ingrediente principal del ‘agua de calzón’ evidentemente es la ropa interior de la persona interesada. Pero eso no es lo peor, pues se dice que para que el hechizo sea realmente efectivo lo mejor es utilizar prendas íntimas sucias, ya saben, para que el efecto sea más potente, jiar jiar.

Este ritual aún sigue siendo un mito para muchas personas que aunque les interesa, por alguna u otra razón no se han animado a realizarlo. Apenas hace unos días el hechizo del amor volvió a ser el centro de atención (gracias a los tatuajes de Belinda que Christian Nodal se hizo), pero ahora una joven dejó al internet con el ojo cuadrado por supuestamente estar armando con sus propias manos el elixir de la pasión.

Resulta que en las benditas redes sociales comenzó a viralizarse el video donde se puede apreciar a la mujer llevando a cabo el ‘agua de calzón’ tranquilamente en el patio de su casa. En las imágenes podemos verla arrodillada en el piso –con todo y macetas, velas y hasta un pentagrama invertido que no sabemos como para qué funcionará–, remojando su ropa interior de color rojo en algunos recipientes de vidrio.

La persona que grabó a esta mujer en plena acción, comenta y citamos “con razón el vecino está bien embobado con ella”, haciendo referencia a que su pareja actual está cacheteando las banquetas por esta chica, aunque no por las razones que al enamorado le gustaría. Todo termina con la mujer acabando su ritual mientras el hombre que la cachó haciendo la pócima la mira incrédulo. Les dejamos el video a continuación:

El agua de calzon. Si existe 🤣🤣 Ojo con el agua de calzon. Publicado por El compadre en Miércoles, 2 de septiembre de 2020 ¿Es real o fake el ritual?

Por supuesto que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues hubo comentarios de todo tipo respecto a este video. Por un lado tenemos a los que dijeron que así no se preparaba este dulce hechizo del amor, pues las únicas “autorizadas” para prepara el ‘agua de calzón’ son las brujas, pero sobre todo aparecieron personas que mencionaron que no se debe jugar con esta clase de rituales, sean para bien o mal.

Si son peras o manzanas, la verdad es que esta joven nos dejó con el ojo cuadrado por el fervor que le echó a su pócima para que le resultara. Sin embargo, la última palabra la tienen ustedes, queridos lectores, ¿qué dicen? ¿Esta chica si estaba preparando el brebaje de Cupido o solamente estaba lavando su ropa interior y se le hizo divertido poner una estrella y velas alrededor? Los leemos…