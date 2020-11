¡OLV! Captan a un cocodrilo gigante paseando por un campo de golf en Florida

Oh sí, el 2020 haciendo de las suyas otra vez… A estas altura del año y con todo lo que ha pasado en estos casi 11 meses, podríamos esperarnos prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, cuando pensamos que nada más podría salir mal, lega algo a decirnos “quítate que ahí te voy”, como lo que estamos por contarles pues captaron a un cocodrilo gigante caminando y paseando muy contento por las calle.

No, no se trata de la filmación de la nueva película de Godzilla o Jurassic Park, sino de un video que está dando la vuelta por el maravilloso internet. Resulta que el pasado miércoles 11 de noviembre, en una día que parecía normal para todos en la ciudad de Naples en Florida, la NBC reportó que algunas personas lograron ver como si fuera un perrito o una mascota parecida a un reptil, pero no era una lagartija; no, se trataba de un enorme monstruo.

Este cocodrilo gigante salió a dar un paseo

De acuerdo con la misma cadena de televisión, el cocodrilo apareció en el lujoso centro Valencia Golf & Country Club, un lugar que como su nombre indica tiene un enorme campo para practicar tus tiros y que está muy cerca del Golfo de México. Según lo que comentan, el caimán andaba dando la vuelta aprovechando el clima y las condiciones que le ofrecía este espacio, y por supuesto que muchas personas se asustaron cuando lo vieron.

La propia NBC compartió un video grabado desde un carrito de golf, donde podemos ver al lagarto de poco más de tres metros caminando al lado de uno de los lagos artificiales que hay en el complejo. Por supuesto que de inmediato, las personas reportaron este impresionante avistamiento pero nadie volvió a hacer de este reptil. A continuación les dejamos las imágenes para que chequen la magnitud de este reptil.

Ver en YouTube

Y quizá se estén preguntando, ¿cómo es que un animal de esta magnitud llegó hasta este lugar? Bueno, pues según lo que comenta el meteorólogo Matt Devitt en su cuenta de Twitter, la visita del cocodrilo fue gracias a los estragos que dejó el huracán Eta en Florida, que sacudió a otras zonas y para terminar de amolarla –después de Delta– bajita la mano también le tocó a Quintana Roo asustarse con esta tormenta tropical que terminó creciendo.

De cualquier manera, ver a un lagarto de este tamaño –con o sin el paso de un huracán– caminando tan cerca de ti debe ser una de las cosas más impresionantes que le toque vivir a cualquier, ¿no creen? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Lo grabarían o se echarían a correr? 🐊