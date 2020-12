¿Por qué son así? Captan a maestro viendo videos nopor en plena clase en línea

Desde que el coronavirus obligó a que las clases se tuvieran que llevar en línea, muchas cosas han pasado. Desde alumnos que están buscando a toda costa no atrasarse, maestros que de plano no le agarran la onda hasta los que aprovechan este momento de sana convivencia virtual para hacer ‘el delicioso’. Sin embargo, hay otros que se vuelan la barda y pasan límites increíbles, como el tipo del que estamos por contarles.

Resulta que hace unos días se hizo viral la historia de Michael Braeseke, un profesor que para ser honestos, no es muy profesional que digamos. Este hombre daba clases de ciencias sociales en la secundaria South Broward, ubicada en Hollywood, California, y así como todos en estos tiempos de pandemia, se dedicaba a enseñar desde la comodidad de su casa, aunque se le olvidó por completo que tenía a varios jóvenes viéndolo en el momento.

De acuerdo con Miami Herald, todo iba relativamente normal hasta que las cosas de un momento a otro se pusieron un tanto essstrañas –como diría Paty Chapoy–. El maestro, quien estaba sentado en un escritorio, de repente empezó a mirar hacia abajo y fue justo en este momento cuando todos los alumnos que estaban conectados a la clase se sacaron de onda porque escucharon un sonido muy extraño de fondo.

Para no hacerles el cuento más largo, se trataba de esos ruidos que son inevitables en el acto amatorio, o sea, el de una mujer tenido sexo a todo volumen. El video lo publicó en Twitter Elijah Ruby, uno de los exalumnos de esta misma secundaria y de inmediato aparecieron varios comentarios de personas que dicen haber tomado clases con Braseke hace muchos años y afirman que este comportamiento lamentablemente es típico en él.

