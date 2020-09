Desde calzones hasta ‘el delicioso’: Los 11 resbalones más raros durante reuniones virtuales

Debido a la pandemia de COVID-19 a la que nos enfrentamos en México desde el pasado mes de febrero, hemos tenido que cambiar los salones de clases por la televisión y reuniones digitales, así como la oficina por las juntas en Zoom y demás plataformas digitales.

La cosa es que en estos meses de trabajo remoto sin salir de casa, hemos sido testigos, gracias a redes sociales, de una gran cantidad de sucesos que acá calificaremos como raros: que si se pusieron a trabajar en calzones, que si olvidaron apagar el micrófono y los cacharon en el acto delicioso, que si perdimos la paciencia, etc.

Acá les dejamos algunos de los casos que más agarraron vuelo en redes sociales y que más nos dejaron con la boca abierta.

Los que se conectan a reuniones en calzones

Vamos a empezar con este caso porque es algo que a todos nos puede pasar con esto de que tenemos que vernos presentables… solo hasta donde alcance a verse en la cámara.

En el pasado mes de julio se vitalizó el video de una audiencia que se llevaba a cabo por medio de Zoom en el que la mismísima jueza cachó a uno de los abogados trabajando en calzones.

Y nadie lo hubiera notado sino es porque el abogado se levantó de su silla y su cámara se movió enfocando justo a sus piernas. La jueza se dio cuenta y cuestionó al hombre el por qué no traía pantalones durante una audiencia, pregunta a la que él respondió que sí los traía (no los traía).

Ver en YouTube

Esto mismo le pasó a Miguel Ángel Mancera, senador perredista que mostró pierna en unas fotos que él mismo publicó en redes sociales para que todo vieran como seguía trabajando aún desde casa.

Los que se entregaron al dulce néctar del acto amatorio

Hay que tener cuidado con la cámara y micrófono durante las reuniones virtuales. En junio, Lorena, una estudiante colombiana, se volvió viral porque sin darse cuenta dejó encendido su micrófono mientras tomaba su clase por videollamada. Le pareció buena idea apagar la cámara también y entregarse al bello arte amatorio sin percatarse que todos la estaban escuchando, incluso la maestra.

“Lorena, te estamos escuchando, tienes el micrófono abierto”, le dijo la maestra, quien evidentemente se escuchaba incómoda por lo que estaba pasando. De repente la cosa se calmó por unos minutos, pero cuando la clase estaba retomando su rumbo las cosas del lado de Lorena se pusieron más intensas, o al menos eso creemos por los gemidos porque se escuchaban más fuertes que antes.

Ver en YouTube

Lo mismo le pasó a un concejal en Brasil, que estaba en reuniones con otras personas para discutir el presupuesto alimenticio de los estudiantes del municipio en esta época de pandemia de coronavirus, un tema muy importante y que a todos les preocupaba (a la gran mayoría).

De pronto, nosotros creemos que se aburrió, y decidió dejar de lado sus ocupaciones para atender al cuerpo sin apagar la cámara ni nada.

Y justo cuando se estaba poniendo la cosa más intensa en la conversación, este par de calenturientos empezaron a darle vuelo a la hilacha enfrente de todos, aunque claro, no tenía idea de que habían dejado la cámara y el micrófono prendidos.

Y aunque este último caso, al diputado Juan Ameri de Argentina no lo cacharon con las manos en la masa, sí apareció frente a todo el congreso “dándole un beso en la teta” a su pareja. Según él su internet andaba fallando y aprovechó el momento para darle un besito a su esposa, pero no se dio cuenta que la red ya había regresado y lo reconectó automáticamente a la sesión.

Después de eso, fue suspendido.

Los astutos

Porque no falta quien ya se cansó de tantas reuniones virtual y busca la forma de escaparse sin que lo noten. Resulta que la comisión de Asuntos Constitucionales de Argentina se encontraba en una reunión virtual debatiendo una reforma judicial, cuando de pronto la presidenta de dicho organismo le dio la palabra a un senador llamado Esteban Bullrich.

Pasaron varios segundos antes de que Bullrich dijera algo, pues sólo se veía su cara congelada y sin hacer movimiento alguno. Eso seguramente hizo creer a más de uno que todo se trataba de la mala conexión de internet del senador, o al menos lo pensaron hasta que Esteban Bullrich comenzó a hablar y olvidó quitar el fondo que tenía su cara y se veía atrás de él.

Ver en YouTube

Y como México no se podía quedar atrás en el bello arte del escapismo de las reuniones, recientemente a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, Valentina Batres, la cacharon poniendo una fotografía suya durante la sesión de zoom como fondo para que pareciera que estaba muy atenta.

Posteriormente se levantó de su lugar y se fue… así nomás.

Y bueno, al día siguiente afirmó que todo se debía a un accidente, que no le sabía bien a eso de la tecnología, que le estuvo picando no se dónde y puso su foto y luego ya no supo como quitarla, por lo que se levantó de su lugar para pedirle a alguien que la ayudara. Pero que no se intentó escapar.

Ver en YouTube

Los que perdieron la paciencia

A principios de mayo, una maestra que al parecer ya estaba hasta el gorro de que sus alumnos no pusieran de su parte perdió la paciencia y ya al final de la clase, sin darse cuenta que aún tenía su micrófono activado, lanzó unos cuantos insultos.

“Se ponen bien perritos los burros… cabrones”, se escucha en el video mientras platicaba con alguien.

Cuando se dio cuenta de la metida de pata, se llevó las manos a la cara con vergüenza y en ese momento “Cell sintió el verdadero terror”.Para la mala fortuna de la maestra, sus alumnos no se la dejaron escapar y grabaron el video para publicarlo en redes sociales.

Ver en YouTube

Con un poco más de furia, recientemente una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) regañó fuertesito a sus alumnos porque no encendían sus cámaras para tomar clase en reuniones virtuales. “A mi no me importa Guillermo. A ver, qué parte no te queda clara, si yo no te veo conmigo no estás. Si yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo ¿mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta”, gritó la maestra.

El video que fue grabado y la denuncia presentada por los alumnos le costó a la maestra ser suspendida sin goce de sueldo por el resto del semestre en lo que avanzan las investigaciones para decidir si la corren o no.

Ver en YouTube

Finalmente tenemos a una diputada del Congreso de la Ciudad de México, quien en el calor de la discusión soltó un “pendejo” que para su mala suerte sí escuchó el aludido.

Cuando el diputado en cuestión hizo el reclamo ante la presidente del Congreso, la diputada Leticia Varela levantó la mano admitiendo que el calificativo lo había soltado ella pero que no era para el diputado ni para nadie, nomás, le nació decirlo.

Y para el final-final-imprimir-este-si guardamos el caso más extraño…

Los del otro mundo que también se unieron a la junta

Resulta que un maestro que se encontraba dando clases vía Zoom, fue sorprendido por un ‘fantasma’ que se apareció en su casa y el cual también fue apreciado por los alumnos que participaban en la videollamada.

Ver en YouTube

“La clase comenzó todo normal, el profe explicando su clase y bla bla bla, después de repente se abrió la puerta de su cuarto y hasta él mismo se saca de onda, ya que pues él vive solo con su perro”, menciona el joven.

¡¿QUÉEEEE?!