“¡¿Qué es eso?!”: Los videos del supuesto meteorito visto en Sinaloa y Baja California

«Ven que uno ya no está para sustos y nos hacen eso» Si tú también te levantaste, entraste a Twitter y al descubrir que la palabra Meteorito andaba en tendencias de inmediato eso te provocó el patatús (porque Don’t Look Up, nos enseñó lo que nos puede pasar si ignoramos algo así), tranquis… parece que fue falsa alarma.

Sucede que diversos usuarios de redes compartieron imágenes de unas luces bastante extrañas surcando los cielos nocturnos del norte de México. Específicamente se reportó el fenómeno en distintos lugares de Baja California y Sinaloa, como La Paz, Los Cabos, Los Mochis y Culiacán.

Los videos son espectaculares y sí, la neta es que no resulta difícil pensar que se trataba de un meteorito; de hecho, la mayoiría de quienes reportaron y grabaron lo que pasaba pensaron que se trataba de un meteorito que estaba cayendo cerca de donde estaban.

Te dejamos por acá algunos de los videos compartidos en Twitter para que cheques por qué se desató un poco el miedo ante esta situación.

¿Meteorito?

Al filo de la medianoche, un objeto luminoso surco el espacio al sur de la península de Baja California Sur, causando sorpresa entre la población. #Meteorito Vía: @CarlosA94203364 pic.twitter.com/umqEJ9z41e — @Business&Travel México (@MXBTM1) February 6, 2022

Así se vivió desde la calle #LosCabos #Meteorito nunca había visto algo igual. ☄️ pic.twitter.com/M4xYRf2NWB — Omal Tai (@OmalTai) February 6, 2022

Qué pedo con los meteoritos en La Paz bcs #Meteorito pic.twitter.com/ywe63rb0BT — Bojoyoloswag ✌ (@RBojorquezP) February 6, 2022

Así se vieron desde la azotea de mi casa los #OVNIS. Aprovecharon la entrada del #Meteorito a la atmósfera, para no ser descubiertos..

– pic.twitter.com/V0UOzdtTwm — Alan Moore (@AIan_Moore) February 6, 2022

#Meteorito así se observo el fenómeno anoche en Guamúchil, Sinaloa pic.twitter.com/YZAFHViuoL — MeganoticiasCuliacán (@MeganoticiasCLN) February 6, 2022

Ahora si estamos como en don’t look up #Meteorito pic.twitter.com/o1VZ6jGxsf — NALGUETS DE POLLO (@AdriTecuanhuey) February 6, 2022

Veo que se hizo viral un supuesto #Meteorito en Baja California Sur, si fuese el caso de algo real, se vio increíble.pic.twitter.com/bgbexN3hlr — Alfonso Ríos R. (@alfonsoriosr) February 6, 2022

Nuestro festejo terminó con esta vista, primera vez en ver algo así #Meteorito #Culiacan pic.twitter.com/9nN8kZteWR — Aída Rochin (@aidarochin) February 6, 2022

Me tocó verlo ayer en barra pascola #Meteorito pic.twitter.com/5f79rECxjA — 米 (@coladadomelu) February 6, 2022

Okay esto no es broma y neta paramos el Uber para verlo y seguimos así #Meteorito #BajaCalifornia #LosCabos #SanJose Explíquenme está hermosura/ que miedo… pic.twitter.com/TTbjg7Mpq1 — Chantel Elizondo (@chantelelizondo) February 6, 2022

¿Pero entonces qué rayos fue eso?

Pues aunque tenía toda la cara de ser un meteorito, en realidad parece que fue algo menos grave. De acuerdo con cuentas oficiales en Twitter que le saben a los temas del espacio, como Frontera Espacial, se trató del reingreso a la Tierra de desechos que dejó en su camino la segunda etapa de la misión Falcon 9, de SpaceX.

FALCON 9 DE SPACEX CAE SOBRE MÉXICO Esta noche se ha visto un “#Meteorito” cayendo sobre el norte de México. En realidad era la segunda etapa de un Falcon 9 de SpaceX lanzado en marzo del 2017 con la misión EchoStar23. Se ha desintegrado en la atmósfera completamente. pic.twitter.com/5ERaFTMBJ2 — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) February 6, 2022

Parece ser que lo visto allá en el norte de México fue el momento en que la mencionada basura espacial entró de nuevo a la atmósfera, por lo que no se trató de la caída de ningún meteorito que nos pusiera en riesgo.

Usuarios de #LaPaz #BajaCalifornia reportaron la vista de un #Meteorito ☄️, sin embargo, se trató de la segunda etapa de un #Falcon9 de #SpaceX lanzado en marzo del 2017. pic.twitter.com/4TecT5h3lo — Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (@AgenciaAlce) February 6, 2022

SEGUIMIENTO ESPECTACULAR SpaceX por fin ha publicado el vídeo completo del seguimiento del #Falcon9 en la misión CSG-2, que tuvo unas tomas preciosas durante el ascenso. pic.twitter.com/DPAgJZyPTZ — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) February 6, 2022

Todo un alivio, ¿no? Mejor te dejamos ahora unos buenos memes sobre esto para que los combines con un buen bolillito y listo… a dejar atrás el susto.

Lo que todos ven/ lo que yo veo #Meteorito pic.twitter.com/rxY6WSPLcX — Mari ✨ (@mari_calera) February 6, 2022

Que caiga un #Meteorito no nos afecta porque los dinosaurios ya no existen.

Andrea Legarreta pic.twitter.com/X7FgJt4Kzp — Pablo ACL (@PabloACL) February 6, 2022