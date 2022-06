"Gorrones internacionales": Chef mexicano exhibe a influencer que le pidió comida a cambio de stories

Otro día, otra polémica en la que una influencer se ve involucrada… Ya a estas alturas todos y todas sabemos quiénes son los influencers, esas personas que se han hecho relevantes en redes sociales por cualquier cosa y las cuales tienen miles de seguidores en esas plataformas.

De hecho ese es el aspecto que lleva a que muchas marcas y empresas quieran armar campañas con ellos, pues a veces la mejor publicidad proviene de un video viral en TikTok haciendo un baile que verán millones, a poner un espectacular en la carretera anunciando cualquier cosa.

Una influencer de Colombia le escribió a un chef mexicano para hacer un “canje publicitario”

Si bien en los últimos años hemos visto cómo cada vez es más la presencia de influencers en campañas publicitarias, se sabe que la mayoría de las veces son las marcas quienes buscan a estas personas para hacer un intercambio de contenido por productos. Algo que recientemente aprendió a la mala una influencer de Colombia.

Y es que a través de su cuenta de Twitter el chef mexicano Edgar Núñez, quien es copropietario del restaurante Comedor Jacinta, así como cocinero y director ejecutivo del restaurante Sud777, exhibió a una jovencita que le pidió comida gratis a cambio de subir unas stories a Instagram.

La chica pedía una comida gratis para ella y su novio a cambio de stories en Instagram

Fue la captura de una conversación la que Edgar Núñez subió a su perfil de Twitter, donde leemos cómo la influencer Manuela Gutierrez le pide un canje publicitario a Núñez, relatando que a finales de este mes viajará a México con su novio.

“Me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias… a cambio de una comida para los dos”, se lee en el mensaje que la influencer le envió al chef y que ahora le ganó el apodo de “gorrona internacional”.

Y sí, en redes sociales el tema ya dio de qué hablar

Justo como lo pensaron, en internet se armó el debate sobre si estuvo bien o mal lo que la influencer hizo.

Por un lado, unos afirman que en la actualidad los influencers ya quieren todo regalado sólo por el número de seguidores que tienen en redes sociales. Algo ilógico considerando que la mayoría tiene el dinero para costear las cosas que a veces buscan gratis

Además, en el caso del restaurante de Núñez que ha estado en la posición 64 del conteo The World’s 50 Best Restaurants y en el sitio 11 del listado Latin America’s 50 Best Restaurants, no sabemos qué tanto ayudaría la reseña/publicidad de una influencer que no se enfoca a la gastronomía.

Aunque varios defienden a la influencer que buscaba una comida gratis

Por el otro, hay quienes defienden a la joven al decir que el chef simplemente pudo decir que no a su oferta y en realidad la chica no pidió nada regalado, pues al final su chamba ha sido conseguir y mantener seguidores que podrían afectar o beneficiar cualquier negocio que Manuela promocione… ¿ustedes qué opinan al respecto?

