¡Bravo! Claudia Ruíz, mexicana tzotzil, entre las mejores 50 chefs del mundo

Sin duda, la gastronomía de México es una de las más reconocidas del planeta. Y esto es gracias a su variedad y a un montón de hombres y mujeres que día a día, se encargan de crear platillos excepcionales utilizando ingredientes que únicamente se dan en nuestro país. De eso justo queremos hablar en esta ocasión, pues Claudia Albertina Ruíz Santiz, una mexicana indígena originaria del pueblo tzotzil, aparece dentro de las mejores 50 chefs del mundo

Resulta que el pasado 20 de abril y por primera vez, The World’s 50 Best –quienes se encargan de premiar a los mejores restaurantes y bares del mundo– junto al Basque Culinary Center, publicaron una lista con chefs y futuros talentos de la cocina mundial. En él se enfocaron en presentar a personas que se dedican a promover la cultura de sus países y que están cambiando el mundo de la gastronomía de formas únicas e interesantes. Y es ahí donde aparece Claudia, quien lleva años mostrando la belleza de su comunidad.

¿Por qué reconocieron a Claudia Ruíz?

Dentro de este artículo, mencionan a Claudia Ruíz, egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la primera mujer indígena que ingresa en la escuela de gastronomía de esta institución, porque promociona la cultura alimentaria local, apoya a los jóvenes tzotziles. Además es una de las defensoras del movimiento Slow Food, que busca el compromiso con la comunidad y el medio ambiente, y tiene un un comedor social para los más necesitados.

Por si esto no fuera suficiente, en The World’s 50 Best también la destacaron porque está en contra del sexismo, racismo y sobresale en un entorno dominado por hombres. Aunque más allá de su activismo, la mencionaron dentro de esta lista tan prestigiosa porque los expertos consideran que Claudia –junto a las demás personas que reconocieron– formarán parte de la nueva generación que revolucionará la gastronomía. Y siendo honestos, eso suena emocionante.

Kokono’, el restaurante de Claudia

Claudia Alberta Ruíz es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Gracias a su talento y al reconocimiento que ha recibido en nuestro país y otras partes del mundo, abrió su propio restaurante: Kokono’ (que en idioma tzotzil significa “epazote”,) una de las hierbas que no pueden faltar en la cocina mexicana. En este lugar no solo prepara platillos típicos, también es el espacio donde crea delicias que cuentan historias personales y de la región.

Además de innovar y presentarle al mundo la comida de su pueblo en su restaurante, Claudia se encarga de trabajar con productos locales y de temporada, los cuales compra para apoyar a los pequeños productores. Y para rematar, la chef mexicana también ayuda a los jóvenes, dándoles capacitación en la cocina y por si esto no fuera suficiente, educa a los clientes para que sepan muy bien el valor de los platos que preparó para ellos.