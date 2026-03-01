Lo que debes de saber El acento mexicano es una amalgama de castellano antiguo y raíces prehispánicas.

Cada región del mundo tiene una manera particular de hablar; el acento es producto directo de la cultura, de la historia y, por supuesto, de la región del mundo donde hemos nacido. Su importancia es inmensa porque refleja la identidad de un país, de un estado, de una ciudad, de un pueblo y de una familia. En ese sentido, hablar del acento de México es también hablar de lo que nos conecta con nuestra comunidad y con nosotros mismos.

Según los arqueólogos lingüistas, el acento es principalmente una marca de potencia, la huella de voz de nuestra personalidad local que nos permite vincularnos con nuestros vecinos y nos ofrece sentido de pertenencia. Es más importante que un idioma, porque aunque en Hispanoamérica todos hablamos español, no es lo mismo ser mexicano que argentino, pero tampoco ser del norte de este país que del sur.

México es un país rico lingüísticamente./Imagen Unsplash

Y es que el acento es más que una forma de hablar, es más bien un archivo viviente que nos permite rastrear la historia del pueblo en el que nacimos. En ese sentido, la forma en la que hablamos es un reflejo de las luchas que han tenido las civilizaciones para preservar la integración de sus pueblos, más allá de las guerras, las conquistas y las influencias externas.

La historia del acento en México

En el caso de México, la historia de su acento es profundamente asombrosa y es el resultado de un choque directo entre dos culturas. En otras palabras, es el encuentro entre dos mundos lingüísticos completamente distintos: el de las lenguas indígenas que habitaron Mesoamérica y el del español que nos heredaron los conquistadores en el siglo XVI.

Tras la llegada de los españoles a México en 1521 se produjo un fenómeno lingüístico por demás complejo. Por un lado, se hablaba un castellano antiguo, cuyo sistema de sonidos era bastante claro y estable, y por otro, en el territorio había decenas de lenguas (siendo predominante el náhuatl) que eran dueñas de una sonoridad muy particular protagonizada por las vocales largas.

México ha luchado por subsistencia de las “X”/imagen Wikipedia

Ambos sistemas colisionaron y dieron como resultado nuestra particular manera de comunicarnos. Un ejemplo fantástico de esto lo vemos en nuestro nombre. Los ibéricos oían las vocales largas de náhuatl como si fueran sílabas tónicas y, al escuchar el nombre del país “Mexhico”, lo castellanizaron; primero le pusieron un acento a la “e” y después convirtieron la “x”, que se pronunciaba “sh”, en “j”.

La evolución del español en México

Una vez que este país adoptó el español como idioma oficial, la lengua siguió en constante transformación. A pesar de los esfuerzos de la RAE para borrar del castellano de México su pasado prehispánico, en pleno movimiento de independencia se libró una larga batalla para conservar la pureza de nuestra preciada “X”, que forzosamente querían que fuera sustituida por la “j”.

Desde ese momento hasta nuestros días, el español en México se ha diversificado y se ha convertido en espacio de lucha para conservar las raíces indígenas que recorren todo el territorio. Poco a poco, nuestro acento ha ido adquiriendo colores y se ha transformado en un mosaico viviente que toma su propia forma en cada región.

En México el acento es producto del choque de dos culturas./imagen Wikipedia

En el norte está lleno de las influencias de los pueblos yaquis. En el sur, en particular en Yucatán, todavía se conserva la entonación y los rasgos fonéticos de los mayas. En las costas, donde se comen la “s”, el acento es un reflejo de los puentes culturales que existen con las poblaciones en el Caribe y, finalmente, en el centro del país aún se conserva la esencia lingüística que nos heredaron los aztecas.

Pero entonces, ¿cómo hablamos los mexicanos?

Podemos deducir que el acento en México es en realidad un conjunto de muchos acentos y variaciones regionales. A pesar de las diferencias, existen rasgos comunes que nos definen, como la pronunciación clara de las consonantes y la inmensa riqueza lingüística producto de la influencia de las lenguas indígenas.

Por su parte, casi todos los mexicanos usamos la vocalización de la “s” al final de cada sílaba y la combinación de consonantes “tl” la decimos en una sola sílaba, rindiéndole un homenaje a una de las herencias más directas que tenemos del náhuatl.

Cada región tiene su propio acento./Imagen Wikippedia

Para entender la riqueza de dialectos y acentos que hay en México, podríamos resumir lo siguiente: en el centro se enfatizan las vocales largas, en el norte hay una tonada más cantada y directa, en la costa se comen algunas letras y en el sur se usan mucho más las pausas.