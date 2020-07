El cometa Neowise podrá ser visible en México y te decimos cómo puedes verlo

Este 23 de julio es una fecha especial ya que será el día en el que el cometa Neowise, el satélite descubierto por la NASA en marzo pasado, alcanzará su punto más alto y podrá ser visible en varias partes del mundo. Y sí, México también tendrá la oportunidad de apreciar este astro –si el clima lo permite, por supuesto– que volverá a pasar por la tierra dentro de unos 6 mil 800 años.

Así es, el avistamiento este cometa será una oportunidad única en la vida, pues chance ni Chabelo tendrá la oportunidad de volver a verlo cuando pase dentro de tantos miles de años. Si ustedes no quieren perderse este chance de ver al satélite Neowise, no se preocupen, que acá les decimos cómo y cuando podrán verlo y sin ayuda de telescopios o aparatos de alta tecnología.

¿Cómo se podrá observar el cometa Neowise?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cometa Neowise podrá verse la tarde de este jueves. Para verlo sólo necesitan mirar al cielo, en dirección al Noreste, justo después del atardecer, tiempo en el que será más perceptible siempre y cuando el cielo esté despejado.

La recomendación puntual es que estén atentos a partir de las 7:45 de la tarde y al ver este espectáculo se encuentren en alguna parte alta, como la azotea de su casa por ejemplo (nomás’ tengan cuidado, no queremos que el avistamiento se convierta en tragedia). Y ya, no necesitarán de ningún aparato para poder observarlo.

Algunas herramientas que podrían ayudarlos

Los expertos indican que el cometa Neowise podrá observarse esta tarde-noche entre las constelaciones de Delfín y la Osa Mayor, ya que paulatinamente el satélite en cuestión se integrará a ésta última. Así que atentos al brillo que puedan observar por ahí.

Si de plano eso de los puntos cardinales no es lo suyo, y mucho menos las constelaciones en el cielo, no se apuren que tanto en la App Store como en Google Play existen diversas apps donde podrán descargar una brújula o incluso, mapas para ubicar las constelaciones en el cielo con ayuda de la Realidad Aumentada de su teléfono móvil. ¡Más fácil ya no se puede!

Sólo pónganse cómodos y esperen el paso del cometa Neowise

La última sugerencia en todo esto es que se pongan cómodos, preparen sus equipos fotográficos (si es que cuentan con alguno) y esperen a apreciar este evento inigualable, el cual seguramente podrán contarles a las generaciones futuras.

Y es que aunque el cometa podrá ser visible hasta finales de julio, debido a su acercamiento con el sol cada vez será más difícil apreciar su brillo en el cielo. ¡Conste que se les está advirtiendo! Ahora sí, ¿quién ya está listo y lista para ver el paso del cometa por nuestro país? ¡Ojalá que el clima nos tire paro!