Ahora sí ya nos alcanzó el fin de año y con ello las posadas, reuniones y fiestas decembrinas. Ya sea familiar, con amigos o de trabajo, tenemos que estar preparados para llevar nuestro mejor outfit, un regalito para nuestr@ amig@ secret@ y alistar el tacón para sacar los pasos prohibidos.

Por supuesto, a veces tenemos que organizar la posadita nosotros o llevar algo si es en casa de alguien más, porque siempre deja una buena impresión no llegar con las manos vacías y presentar algo que le sirva a todos. Para que tu reunión sea un éxito, te dejamos 5 infaltables para la fiesta decembrina.

Foto: Especial

Tamborazo, perreo o baladas: ¡Que comience la fiesta!

Lo más importante es tener un ambiente prendido, y sin música eso es muy difícil de lograr. Pero conectar tu smartphone a la bocina no basta, porque no todos tenemos los mismos gustos musicales. Para evitar quejas por el mood que el ambiente cause en los presentes, lo mejor es armar una playlist colaborativa antes de la fiesta, en la cual todos pueden meter un par de sus canciones favoritas para echar el zapatazo. No olvides agregar un par de villancicos, porque no todo es perreo, ¿eh?

Para ponerle más sabor al asunto, consigue una bocina karaoke y un micrófono para que todos tomen un turno y se echen un palomazo (no olvides las baterías para el micrófono, o se quedan sin cantar a media fiesta). Recomendamos empezar con las canciones movidas porque sabemos que mientras la noche fluye, también lo hacen las emociones y ya al final vamos a estar todos llorando por ese amor que no terminó el año con nosotros (aunque nos haya dejado desde que íbamos en la prepa).

Foto: Especial

Que se sienta el mood decembrino, ¡decora todo!

Claro que hay que tener todo bien decorado para que los presentes no se olviden que estamos aquí para festejar la Navidad y el Año Nuevo. Puedes comenzar con lo básico, un arbolito de Navidad central y luces navideñas en diferentes puntos de la habitación o salón en donde se está armando la pachanga.

Podemos complementar esto con globos de colores verde, blanco y rojo (ajá, la Navidad lleva los mismos colores de nuestra bandera) y algunos muñecos de Santa o algunos renos. Si andas bien entrado en el mood de la temporada, consigue gorritos navideños de diferentes colores para que todos puedan usarlos.

Foto: Especial

Que no falte la botanita para que no nos pegue el trago

Ya que está la fiesta a tope y antes de la cena hay que ofrecer algunos snacks. Papas, cacahuates, chocolates, galletas, gomitas, palomitas o incluso quesos y carnes frías pueden ir distribuídos alrededor de las mesas. No dejes fuera los aguinaldos con dulces para todos y si andan con ganas de romper algo, ¡tengan lista una piñata!

Foto: Especial

Chela, agua y checos: De todo para todos

Para bajar la botana, cena y los tragos amargos que nos dejaron esas canciones románticas del karaoke, hay que tener bebida para todos. No pueden faltar los refrescos y el agua natural, pero también hay que llevar algo de pomo y cheve. Además de cerveza y algunos licores (whiskey, ron, tequila, mezcal y brandy), no pueden quedar fuera los vinos o sidras para brindar. ¡Ah! Hay quienes mezclan sus tragos con jugo o agua mineral, así que lleva algunos para que no haya falla.

Foto: Especial

Hora de sentarse a platicar, brindar y cenar

Claro que el momento principal de la reunión es cuando todos nos sentamos a compartir la cena. Un pavo siempre es un hit en estas ocasiones, sobre todo si viene acompañado de pasta y una ensalada. Claro que hay quienes prefieren una carnita asada, así que mejor hay que estar preparados y preguntarle de antemanos a los invitados qué prefieren cenar.

Y no hay que olvidar que no todos comemos carne, así que además de estos platillos podemos incluir algún menú para nuestros invitados veganos o vegetarianos.

Foto: Cortesía

¿Y pretendes que me la pase en el súper consiguiendo todo esto, tío Sopitas?

Ya que tengas todo listo, despreocupate y disfruta también de la fiesta, que pa’ eso es. Si crees que es muy complicado armar una lista y conseguir todas las cosas que necesita tu fiesta, pues no. Como casi todos sabemos, hay una cadena de tiendas de conveniencia que tienen una tienda casi, casi en cada esquina.

¿Sabes que hablamos de OXXO, verdad? Pues todo lo que te presentamos acá está disponible en sus tiendas, incluso puedes conseguir ahí mismo platos, vasos y cubiertos de plástico para que no te toque lavar mil trastes al otro día. También puedes comprar algunas tarjetas de regalo y organizar una rifa o algún juego en el cual el o la ganadora se lleve una.

Foto: Cortesía

¡Ya sabes! OXXO tiene todo lo que necesitas para tus fiestas y está cerquita de ti. ¡Vas!