¡Vaaaas! NASA busca voluntarios para una simulación de la vida en Marte de un año

Si eso de vivir en la Tierra como que no es lo tuyo, ¡tu momento ha llegado! La agencia espacial más famosa del mundo (la NASA) anda en busca de nuevos astronautas que estén dispuestos a vivir algún día en nuestro vecino planeta rojo: Marte.

Y es que aunque todavía se ve lejano el día en que la NASA o alguna otra agencia especial mande una misión tripulada hasta Marte, ya consideran que es momento de empezar a ver si eso de que los humanos puedan asentarse en el planeta rojo o en la luna durante lapsos prolongados es posible o de plano ni lo intentan.

Es por ello que desde este viernes, la NASA comenzó a recibir solicitudes para vivir en un hábitat donde simularán todas las condiciones que enfrentaría una persona si la mandan a Marte. La agencia espacial de los Estados Unidos publicó la convocatoria en su página oficial y ahí explicó cómo estará todo el asunto por si te interesa salir un rato de la rutina terrestre.

Bueno, cuando decimos un rato la neta nos quedamos cortos. La misión de este simulacro de la vida en Marte durará un año. Las y los interesados deberán cumplir una serie de requirimientos si quieren vivir (y enfrentar) esta experiencia, pero deben tener en cuenta que serán 365 días viviendo bajo las condiciones que podría suponer la superficie del planeta rojo.

La misión, que será conocida como Crew Health and Performance Exploration Analog, constará de tres simulaciones en el Mars Dune Alpha, un complejo construido por la NASA con impresoras 3D que se encuentra en el Centro Espacial Johnson. La primera simulación, y para la que se abrió la convocatoria, comenzará en otoño del 2022.

Mars is calling! 📲 Applications are open to participate in a rare and unique opportunity: the first one-year analog mission in a habitat to simulate life on a distant world, beginning Fall 2022.

— NASA (@NASA) August 7, 2021