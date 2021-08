Ella es Nora Al Matrooshi, la primera mujer árabe que viajará al espacio; un logro con el cual espera deshacerse de todos los estereotipos de una sociedad patriarcal como la de Emiratos Árabes Unidos. Sí, en entrevista con la agencia de noticias EFE, la astronauta de 28 años aseguró que tiene que dar lo mejor y trabajar más del 100 % para demostrar que merece estar en su posición.

La primera mujer árabe que viajará al espacio

Nora Al Matrooshi fue escogida para que se convirtiera en la primera mujer árabe en viajar al espacio; sin embargo, además de lograr este sueño que tenía desde niña, quiere acabar con las ideas de que tanto ella, como la mujer de Emiratos Árabes, no puede formar parte de las misiones espaciales: “Quiero acabar con este estereotipo”.

No solo eso, quiere dejar en alto a su país: “Me siento muy emocionada porque he querido ser astronauta durante mucho tiempo. Y finalmente he logrado esto. Pero también siento un gran sentido de compromiso y responsabilidad hacia mi país y hacia el mundo árabe porque los estaré representando en el espacio“.

Esta joven formará parte de un equipo de cuatro astronautas de Emiratos Árabes Unidos, donde también está incluido Haza al Mansoori, el primer astronauta de este país que viajó al espacio en septiembre de 2020, en una misión de ochos días, en la Estación Espacial Internacional.

¿Cómo comienza esta misión de Al Matrooshi?

Ahora mismo, de acuerdo con EFE, Nora Al Matrooshi está en Dubái preparándose y luego se dirigirá al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Estados Unidos, para seguir con sus dos años de formación. Por ejemplo, aprenderá sobre vuelos espaciales tripulados e investigación espacial para poder realizar misiones de órbita baja.

Ella es ingeniera mecánica que recientemente trabajaba para la empresa National Petroleum Construction Company. Antes de convertirse en la primera mujer árabe que viajará al espacio, tuvo que superar un proceso en el que participaron cuatro mil 305 candidatos, de los que el 33 % eran mujeres.

Las pruebas incluían exámenes de inteligencia, personalidad y capacidad técnica, así como pruebas médicas y para evaluar su condición física, el trabajo en equipo y la capacidad comunicativa.

Cuando por fin la eligieron a ella, el vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktum, la anunció como la primera mujer árabe astronauta que entrenaría con la NASA para futuras misiones en el espacio.

