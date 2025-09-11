El día de ayer fuimos parte de un evento único: una rueda de prensa a la que Corona nos invitó para celebrar que este año la marca cumple 100 años de historia. Y como Corona siempre nos tiene acostumbrados a lo mejor, las sorpresas para celebrar su centenario no serán la excepción.

Corona Capital Sessions, lata edición especial, la promo del siglo y mucho más será parte de la celebración de los 100 años de Corona y acá te contamos todo sobre ello.

Evento de Corona | Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

“El Extra de México” una campaña con identidad y años detrás de esfuerzo

En un evento que estuvo cargado de orgullo mexicano, emoción e historia, Corona nos compartió su recorrido; desde que fue fundada en 1925 por maestros cerveceros mexicanos, hasta ahora, que es la cerveza mexicana más reconocida en el mundo y que tiene presencia en 180 países.

Lata conmemorativa de Corona para el Corona Capital | Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

¿Sabes cuál es el ingrediente secreto que la hace tan grande? El extra.

En palabras de Yune, Directora de Marketing de Corona, el ingrediente secreto de la cerveza Corona es el “Extra”: ese extra que como mexicanos siempre le ponemos para a las cosas para que salgan bien, y eso comparte la marca, es por eso que esta celebración lleva por nombre “El Extra de México”.

Durante el evento también se presentó el logo conmemorativo de los 100 años de Corona que estaremos viendo en publicidad exterior, tiendas de autoservicio, Modeloramas, etc., pero los anuncios más importantes nos dejaron con la boca abierta.

Todo sobre los Corona Capital Sessions | Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

Corona Capital Sessions, La Promo del Siglo, y más sorpresas por el 100 aniversario de Corona

Corona Capital Sessions

En 2025 el Corona Capital, el festival de la marca, celebra 15 años de ser el festival más importante de México y uno de los más relevantes de América Latina, y como parte de la celebración, Corona anunció el concepto “Corona Capital Sessions”; una serie de formatos que extienden la experiencia del festival ahora también a Monterrey, Guadalajara y Mérida, llevando talento internacional a más ciudades mexicanas.

El Corona Capital Sessions llega a Guadalajara con la presencia de Keane, Phoenix y The Kooks, el próximo 6 de noviembre, en el Estadio 3 de Marzo.

A Mérida llegará con un cartel internacional el próximo 8 de noviembre sonando al ritmo de Keane, Phoenix y Passion Pit, en el Estadio Iturralde.

Y los Corona Capital Sessions concluirán en Monterrey, que recibirá a Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth, el próximo 12 de noviembre, en el Estadio Banorte.

Música, Cerveza Corona y cultura se unen para celebrar dos hitos históricos: 100 años de Corona y 15 años de Corona Capital.

“Promo del Siglo” boletos para Corona Capital gratis | Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

La Promo del Siglo

La Promo del siglo es una promoción diseñada para celebrar un siglo de historia junto a los mexicanos. Durante el periodo de Promo del siglo, se tendrán hasta 300 millones de posibilidades de ganar, pues todas las corcholatas de Corona tendrán un código QR y al escanearlo, te llevará a un chatbot de Whats App donde podrás participar con tu código alfanumérico por:

Viajes para ti y 3 amigos para los juegos de la Copa Mundial FIFA 2026.

Miles de boletos para el festival Corona Capital

Accesos a los Corona Capital Sessions

Miles de coronas gratis

¿Te esperabas estas sorpresas? Y eso no es todo. Corona nos invita a estar muy atentos las siguientes semanas a sus redes sociales y medios de comunicación para enterarnos de una gran sorpresa que podría estar sucediendo en un lugar muy especial para los mexicanos…

Cerveza Corona celebración de 100 años | Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

Corona hacia sus próximos 100 años

Este evento dejó algo muy claro: Corona no solo está celebrando su pasado, también está proyectando su futuro. Con nuevos productos como Corona Cero (que ya marcó historia al ser la primera cerveza sin alcohol en patrocinar unos Juegos Olímpicos), una estrategia global y un compromiso con el desarrollo económico y cultural de México, Corona se prepara para los próximos 100 años con la misma pasión con la que nació.