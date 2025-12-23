Lo que necesitas saber: Esta crema especialmente para mujeres utiliza el mismo ingrediente activo del viagra, aumentando el flujo de sangre directamente en la zona genital de las mujeres.

Dicen que mejor tarde que nunca… y aunque tuvieron que pasar 30 años desde que crearon la famosa pastilla azul para los hombres, por fin las mujeres tendrán su “viagra”, que sirve para mejorar la excitación sexual.

Imagen ilustrativa de viagra // Foto: Pexels.

Crean “viagra” para mujeres… 30 años después de la pastilla de los hombres

De manera histórica, científicos han creado el primer “viagra” para mujeres… una crema que funciona en tan solo 10 minutos y que fue aprobada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos).

Este medicamento llamado ‘DARE to PLAY’ utiliza el mismo ingrediente activo del viagra (sildenafil), aumentando el flujo de sangre directamente en la zona genital de las mujeres.

“Una crema tópica patentada para la excitación, diseñada específicamente para mujeres para mejorar el flujo sanguíneo genital y la respuesta de excitación“, se lee en el comunicado de la empresa que la desarrolló.

Además, la empresa también informó que esta crema no tiene efectos secundarios como suele ocurrir en otros medicamentos orales del mismo estilo.

Y… ¿Ya está disponible?

Pero bueno, ya te contamos sobre sus beneficios y este avance que significa para la sexualidad de las mujeres… así que ahora vamos a lo mero bueno, si ya se puede comprar.

El producto ya está disponible, aunque de momento solo en 10 estados de Estados Unidos. Aunque sin duda solo será cuestión de tiempo para que pueda llegar a mujeres de todo el mundo.