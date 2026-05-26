Trueno convierte Turr4zo en su álbum más personal hasta ahora En Turr4zo, Trueno va más allá del hip hop para construir un retrato íntimo sobre quién es Mateo, de dónde viene y todo lo que carga consigo. Inspirado por el número cuatro, el álbum mezcla identidad, barrio y los géneros que marcaron su vida en un proyecto profundamente personal.

Hay algo muy interesante en “Turr4zo”, el nuevo álbum de Trueno: más allá de ser un disco de hip hop, termina sintiéndose como una carta de presentación sobre quién es Mateo, de dónde viene y todo lo que carga con él a donde sea que vaya.

El álbum gira alrededor del número cuatro —su cuarto disco, sus 24 años, la Comuna 4— pero también alrededor de algo mucho más personal: su identidad. Desde Argentina y el barrio hasta los géneros musicales con los que creció, Turr4zo funciona como un proyecto donde Trueno intenta unir todas las partes que lo conforman dentro y fuera de la música.

“Quiero hacer un álbum para mí, una dedicación propia a mi vida”, comparte.

Y honestamente, se nota.

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¿Qué significa resignificar lo “turro”?

Desde el título del álbum, Trueno toma una palabra que durante mucho tiempo se ha usado de forma despectiva para hablar de la gente de barrio y decide darle completamente la vuelta.

Porque sí, dentro del barrio existen muchas realidades difíciles, pero también hay cosas que normalmente quedan fuera de la conversación: la lealtad, la humildad, el compañerismo, las ganas de salir adelante.

“Para ser de barrio no tenés que ser una mala persona”, dice.

Y realmente esa idea atraviesa todo Turr4zo. No desde romantizar las dificultades, sino desde quitarle esa mirada estereotípica que muchas veces existe alrededor de las personas que vienen de ciertos lugares.

De hecho, cuando habló sobre su visita reciente a Tepito, terminó conectándolo muchísimo con eso mismo. “Fue puro amor, pura humildad, familia”, comparte. Y quizá ahí está gran parte del corazón del disco: entender el barrio desde la gente que realmente lo vive y no desde cómo normalmente se cuenta afuera.

El hip hop argentino como punto de encuentro

Algo que hace muy especial a Turr4zo es cómo logra mezclar mundos completamente distintos sin sentirse forzado. Trueno puede samplear a Gustavo Cerati y al mismo tiempo hacer referencias a Wachiturros dentro del mismo proyecto sin que parezca que está intentando encajar piezas imposibles.

Y justo ahí entra una de las ideas más interesantes del álbum: usar el hip hop como un lugar donde toda la música argentina pueda convivir.

“Así como en Estados Unidos samplean jazz, funk y soul, nuestro hip hop tiene que samplear nuestra cultura”, explica.

Por eso dentro del disco aparecen el tango, el folklore, la cumbia, el rock, el trap y el reggaetón como parte de un mismo universo.

Lo mismo pasa con las colaboraciones. Tener artistas tan distintos como María Becerra, Milo J o Andrés Calamaro no se siente como una estrategia por juntar nombres, sino como una conversación entre generaciones y estilos musicales que terminan encontrándose dentro del mismo movimiento.

“Representar a Argentina en México”

Hay algo que Trueno menciona varias veces durante la conversación: sus raíces.

No importa el tamaño de los escenarios o el punto de su carrera en el que esté, sigue hablando de Argentina, La Boca y el barrio como cosas que vienen con él a todas partes.

“Cuando estoy acá en México, para mí es representar a Argentina acá y traer un poco nuestros colores”, comparte.

Y probablemente por eso Turr4zo termina sintiéndose tan personal. Porque más que intentar construir una versión distinta de sí mismo, parece un disco donde Mateo decidió abrazar todas las partes que ya existían dentro de él.

Hasta Rain IV, una de las canciones más personales de toda su carrera, aparece desde un lugar mucho más íntimo y familiar. Esta vez no solo habla de él, también funciona como un agradecimiento a sus papás y a todo lo que lo llevó hasta aquí.

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“Turr4zo” como una carta de presentación

Cuando le pregunté qué le gustaría que alguien entendiera de él si escuchara este disco dentro de 20 años, la respuesta terminó resumiendo perfectamente todo el álbum.

“Van a entender de dónde vengo, qué represento, qué influencias tengo, de qué barrio soy”.

Y creo que justamente eso hace especial a Turr4zo: más que sentirse como un álbum hecho para encajar en un momento específico, termina sintiéndose como un proyecto donde Trueno quiso dejar muy claro quién es realmente.

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