Bloqueos en Colima tras enfrentamiento en Tecomán

Lo que necesitas saber: El saldo fue de un civil armado abatido, dos agentes heridos y una serie de incendios en el municipio de Tecomán.

Incendios y bloqueos se registraron la tarde del 25 de mayo en Colima, después de un operativo de la Fiscalía General estatal que terminó en un enfrentamiento en el municipio de Tecomán.

De acuerdo con el gobierno de Colima, el saldo fue de una persona abatida (identificada como un civil armado), dos agentes de la Fiscalía y una serie de incendios en la zona.

Foto: @nacholozano

Bloqueos en Colima

Con un tuit, a las 6:23 de la tarde del 25 de mayo, el gobierno de Colima confirmó las imágenes que momentos antes se compartían en redes:

Camiones incendiados en las calles y hasta un tren arrollando a un vehículo dejado a propósito en las vías, mientras se incendiaba.

Foto: @nacholozano.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad de Colima informó que un presunto “delincuente” fue abatido y dos oficiales de la Fiscalía del estado resultaron heridos después de un enfrentamiento cerca de Caleras, en el municipio de Tecomán.

Tecomán, ¿qué sucedió?

Según el reporte oficial, los bloqueos surgieron a raíz de una inspección realizada por un grupo de agentes de la policía de investigación que habían ido hasta la zona por un reporte al 911.

Una vez en Caleras, un grupo de sujetos a bordo de un vehículo agredió a balazos a los agentes.

Tras el enfrentamiento, las autoridades —tanto federales como estatales— llevaron a cabo un operativo para dar con los agresores.

Foto: @gobiernocolima

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar: bloqueos e incendios en distintos puntos de Tecomán, lo que provocó el cierre total en el cruce del municipio en la autopista Colima-Guadalajara.

Y, de acuerdo con el tuit del gobierno de Colima, hasta las 6 de la tarde el operativo seguía activo con la promesa de dar más información de lo que sucedió.