Y a todo esto, ¿qué tanto van a subir los alojamientos en la CDMX a propósito del Mundial?

Lo que necesitas saber: Con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol, los costos de hospedaje y vivienda en la CDMX se incrementan como nunca. Aquí algunos detalles.

Ya viene el Mundial y los precios de los hoteles o Airbnb están por las nubes; aquí una lista de qué tan caro y difícil será tener una estancia en la CDMX durante el torneo de la copa de fútbol de 2026, siendo que en ciertos hoteles ya existen alojamientos que llegan a presentar tarifas de más de 100 mil pesos por noche, con costos disparados hasta casi en un 1,000% de su precio normal.

Todo está listo para el Mundial, pero los precios son muy altos./Imagen México Mundial 2026 Facebook

Estos aumentos en los hospedajes y viviendas de la capital mexicana ya han dado de qué hablar últimamente, pero durante el periodo mundialista la tendencia mínima es que esos precios se cuadrupliquen, y esto ocurre en la Ciudad de México por encima de los costos de hospedería que se pueden encontrar en Estados Unidos y Canadá, las otras sedes mundialistas.

Cada Copa Mundial presenta costos más elevados./Imagen FIFA World Cup Facebook

No podemos negar que el hecho de que México vuelva a recibir la Copa de la FIFA es muy emocionante, con el buen ambiente y la enjundia que se dejarán sentir por las calles y los lugares públicos, pero para este tercer Mundial que se celebra en el país, llama la atención la subida de precios que presentan el sector hotelero y el de hospedaje mediante plataformas digitales, por no hablar del costo exagerado de los boletos para entrar a los partidos.

Los altos costos del Mundial 2026

Este problema de aumentos extraordinarios se replica en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, que igualmente serán sedes y tendrán encuentros importantes de la copa, pero la CDMX es donde el incremento se da de manera más notable. Con la llegada de gente de otros países a principios de la década actual, la vida en nuestro país se ha ido encareciendo. La demanda masiva para el Mundial, incluso supera la oferta disponible para los visitantes.

Los alojamientos cercanos al Estadio Banorte son los más elevados./Imagen Estadio Banorte Facebook

La capacidad hotelera estará al máximo, sobre todo en los alrededores del Estadio Banorte. Por ahora, la tendencia general es que los alojamientos en hoteles que quedan disponibles tienen un costo superior a los 15 mil pesos por noche, con precios que al menos cuadruplican las tarifas normales. Además, hay estrategias para tener reservas de último minuto, que seguramente alcanzarán precios exorbitantes.

Se calcula una derrama económica de 5 mil millones de dólares a nivel nacional. El alojamiento hotelero puede ir desde 4 hasta más de 25 veces el costo de sus tarifas habituales y el aumento promedio en los precios está calculado en un 961%.

Los hoteles de Paseo de la Reforma y sus alrededores subieron de 150 dólares hasta 3 mil 800 dólares por noche, los del Centro Histórico que costaban 100 dólares ahora alcanzan los 800 dólares, y los cercanos al estadio tienen tarifas de más de 5 mil dólares por noche.

Los Airbnb también presentan una subida significativa en sus precios./Imagen Unsplash

En cuanto a los Airbnb y las viviendas particulares en renta, que son la opción más económica, se calcula que su aumento promedio será de un 38%, con un costo general de mil 300 pesos por noche. Los propietarios de casas y departamentos para rentar harán un buen negocio durante la temporada. Algunas casas cerca del Estadio Banorte para grupos de hasta 16 personas presentan precios de hasta 280 mil pesos por cuatro noches.

El Mundial y la gentrificación

Como bien sabemos, en la CDMX (y muchos otros lugares del mundo) no faltan las protestas contra la gentrificación, y ahora, con el Mundial, el problema se verá intensificado seriamente. La CDMX renueva sus espacios para recibir a los visitantes de otros países, que alcanzarán una afluencia estimada de más de 5 millones de visitantes, tan solo en la capital mexicana.

Esperamos que las autoridades hagan lo correspondiente para evitar problemas./Imagen El Viajero Fisgón Facebook

Si de por sí los costos de alojamiento aumentan de un modo desmedido, también se espera una subida en los precios de restaurantes, bares y otros lugares de esparcimiento para recibir a los aficionados internacionales. La gentrificación creció a partir de la pandemia del Covid-19, gracias al boom del trabajo remoto y la expansión de las plataformas digitales de alojamiento.

La fiesta del Mundial llega con sus pros y contras./Imagen México Mundial 2026 Facebook

De cierto modo, la Copa del Mundo en nuestro país tiene sus pros y sus contras, fomenta la diversidad y el intercambio cultural, pero acelera el aumento del valor de los espacios habitacionales de forma desmedida. No van a faltar los ciudadanos desplazados ante los altos costos de renta y las autoridades deberán implementar algunas medidas para evitar este tipo de problemas.

La Copa del Mundo es una gran fiesta y recibirla en nuestro país es un honor, pero sus costos actuales no son lo que eran antes, se vuelven muy exclusivos en cuanto alojamientos y partidos y dejan a una gran cantidad de aficionados fuera de la celebración.