“Eficiente como un N95”: Conoce el innovador cubrebocas transparente que preparan en el ITESO

El uso de cubrebocas (nos guste o no) será una medida que tendremos que acatar en los próximos meses. El coronavirus va a estar un buen rato entre nosotros y mientras no haya una vacuna 100% segura y eficiente, no habrá de otra. Es por eso que muchas empresas y universidades andan poniéndole empeño al diseño y mejora de esta nueva prenda diaria, pero uno que nos tiene particularmente entusiasmados es el que prepara un equipo de investigadores del ITESO.

Miguel Huerta, catedrático e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), dio a conocer por medio de redes sociales un proyecto innovador, hecho y diseñado en México, que podría convertirse en una de las mejores opciones para cumplir con el uso de cubrebocas sin generar basura ni gastar mucho dinero.

Se trata de un cubrebocas transparente, uno que a diferencia de lo que se pudiera pensar, sería tan eficiente como una de las famosas mascarillas N95, según establece el propio Miguel. Además, éste podría utilizarse de forma indefenida, reduciendo así la generación de desechos.

Con un equipazo, estamos por terminar un proyecto súper fregón: Un cubre bocas que permite ver sonrisas, incluyente (para leer los labios)

Re utilizable de manera indefinida. Sin riesgo de uso inadecuado. Y tan eficiente como un N95. Y lo mejor, hecho y diseñado en México. pic.twitter.com/NARAAKBQLc — Miguel Huerta (@MiguelHta) July 10, 2020

Enfocado a empresas con responsabilidad social y con innovaciones distintas al diseñado por el MIT

El investigador del ITESO señaló que las patentes de este novedoso cubrebocas serán para la universidad, con el fin de que ésta asigne la explotación comercial del proyecto únicamente a empresas con responsabilidad social. Esto permitiría que su fabricación sea de bajo costo y el producto final resulte económico.

También compartió que su equipo pensó en todo. Tanto en el uso de filtros compatibles para permitir el uso indefenido que señala (de los cuales se darán detalles hasta la presentación final del proyecto por el tema de las patentes), así como en cintas que se ajustan a la parte trasera de la cabeza para evitar las molestias en las orejas.

Justo el equipo de diseño @MichelleGa22 @pauramireze tuvo en cuenta la ergonomía. Te comparto algunos de los bocetos de ya hace varias semanas que marcaron la pauta para evitar ese problema pic.twitter.com/cYqvf5qSbf — Miguel Huerta (@MiguelHta) July 11, 2020

Sobre el cubrebocas similar que recién presentó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), transparente y hasta inteligente, Miguel Huerta se permitió asegurar que el cubrebocas del ITESO contará con innovaciones que ese no trae.

“¡Nos gustó ver que en el MIT trabajaron en paralelo en algo similar! Pero he de decir, que las innovaciones que trae el nuestro (para garantizar el uso correcto y seguridad de filtros) no las tiene éste. Esta vez en Mx le ganamos al MIT en la sana competencia“, señala con orgullo.

Lo vimos ! Nos gustó ver que en el MIT trabajaron en paralelo en algo similar! Pero he de decir, que las innovaciones que trae el nuestro (para garantizar el uso correcto y seguridad de filtros) no las tiene este. Esta vez en Mx le ganamos al MIT en la sana competencia 😉😄 — Miguel Huerta (@MiguelHta) July 11, 2020

Ojalá podamos ver materializado muy pronto este proyecto, orgullosamente ¡Hecho en México!