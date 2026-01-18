Delicioso tour de tlacoyos en la CDMX

Lo que necesitas saber: Entre los muchos antojitos mexicanos tenemos los tlacoyos, un platillo de origen prehispánico que hoy se sigue disfrutando con su receta original.

Uno de los platillos prehispánicos más ricos es también una delicia callejera que, como muchas otras, ha evolucionado al mismo tiempo que conserva su sabor original. Hablamos de los legendarios tlacoyos, uno de los antojitos más antiguos y energéticos de la cultura mexicana. Aquí una lista de lugares emblemáticos que desde hace años conocen la esencia de este manjar tradicional.

Otro de los platillos típicos de México./Imagen Occentlalli Facebook

El maíz, junto con el chile y el frijol, son considerados como la base de la alimentación de las culturas prehispánicas de nuestro país. Esta dieta llega hasta nuestros días y entre los tamales, los elotes, el pozole, los sopes y las tortillas, tenemos los ricos tlacoyos, un tipo de gordita o empanada típica, preparada al comal con maíz nixtamalizado y diferentes rellenos, acompañada tradicionalmente de nopales, salsa y cebolla.

Ricas empanadas prehispánicas./Imagen Quesadillas Lucha CDMX Facebook

Como buen platillo callejero, los tlacoyos son sabrosos, nutritivos, prácticos y llenadores. Su nombre viene del náhuatl tlayoyo, que significa “empanada de maíz desgranado” y en la antigüedad eran un alimento muy utilizado por los viajeros, que lo trasportaban en su itacate en las travesías a lugares lejanos.

El tlacoyo como antojito típico

Estas empanadas prehispánicas de forma ovalada son muy comunes en la CDMX y los estados de sus alrededores como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. No son difíciles de preparar, así que los puedes hacer en casa con masa de maíz nixtamalizado, aceite vegetal, sal y los ingredientes de tu preferencia.

Una verdadera delicia de la comida típica./Imagen Tlacoyos Mazatlán Facebook

Con la conquista se les añadieron nuevos ingredientes como la crema, el queso y la carne de res para complementarlos. En la actualidad sus rellenos tradicionales son los frijoles, las habas, el requesón o el chicharrón y según el lugar del país donde se preparan puede variar su receta.

Tour de tlacoyos en la CDMX

Los tlacoyos forman parte de la dieta típica de antojitos mexicanos y los podemos encontrar en mercados, puestos callejeros y restaurantes. Estas son 5 buenas recomendaciones de lugares para comer tlacoyos y querer seguir comiéndolos.

Como su nombre lo dice, este local de Santa María La Ribera se especializa en el mundo de los tlacoyos y tiene una gran variedad de este platillo en su menú. Además de los de rellenos tradicionales también ofrecen los de flor de calabaza. Te los pueden servir acompañados de bistec o arrachera y entre los más recomendables están los ahogados en mole o en salsa verde. También venden por docena para prepararlos en casa.

Dirección: Salvador Díaz Mirón 84, Santa María La Ribera

Un lugar especializado en el mundo del tlacoyo./Imagen Tlacoyotitlán Facebook

En este lugar típico de la colonia San Rafael se sirven auténticos antojitos del estado de Puebla. Sus tlacoyos son más pequeños y de forma triangular, pueden ir bañados en salsa verde y se sirven 5 en cada orden. También los preparan al estilo Zacatlán, de forma rectangular y rellenos de arvejón. Los puedes acompañar con carne de res y frijoles para que no te quedes con hambre.

Dirección: Miguel E. Schulz 29, San Rafael

Tlacoyos ahogados en salsa verde al estilo poblano./Imagen La Chalupería Facebook

Esta antojería comenzó hace décadas como un puesto en el mercado de Santa Fe que aún existe. Hoy tiene su propio local, pero su cocina mantiene sus recetas y sabores tradicionales, además tiene un “camioncito” que puedes encontrar por la misma zona. Prueba sus tlacoyos ahogados en salsa verde con costilla de res, considerados como legendarios por los comensales. Entre otras delicias ofrecen tostadas, tacos dorados, quesadillas y chilaquiles en ricas variedades.

Dirección: En el Mercado de Santa Fe (Vasco de Quiroga 162, Santa Fe) y su sucursal está en Vasco de Quiroga 1618, Margarita Maza de Juárez

Tlacoyos “legendarios” en la zona de Santa Fe./Imagen Tlacoyos Paty Santa Fe Facebook

Considerado como uno de los mejores puestos de antojitos del Mercado de Coyoacán y con experiencia desde 1968, sus platillos son reconocidos por su sabor auténtico. Además de ser expertos en las quesadillas fritas o al comal con exquisitos rellenos, también sirve gorditas, chiles rellenos, pambazos y sopes, además de unos excelentes tlacoyos preparados como se debe, con su salsa picante, nopales, cebolla y queso. Este puesto es un verdadero oasis para los hambrientos.

Dirección: Mercado de Coyoacán local 323, Ignacio Allende S/N, Del Carmen

Los mejores tlacoyos del Mercado de Coyoacán./Imagen Quesadillas Lucha CDMX Facebook

Doña Vero es considerada como una autoridad en lo que a cocina mexicana se refiere. Es 6 veces campeona del Concurso de la Quesadilla más rica de la CDMX y famosa por sus platillos creativos e innovadores. Sus tlacoyos los prepara al comal y sin aceite, su masa lleva un toque de espinaca y amaranto y además de los rellenos típicos los puedes pedir con chapulines.

Su menú de comida típica es considerado como exótico, en él encontramos platillos como el caldo de tres hongos, la crema de chapulines, arracheras de avestruz, venado o jabalí y chocolate con mezcal, además de sus tradicionales tortillas rosas en forma de corazón.

Dirección: Monterrey 313, Roma Sur