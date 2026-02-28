¿Dónde comer los mejores tacos dorados de la CDMX?

Lo que necesitas saber: El taco es el paltillo típico mexicano más tradicional. Los tacos dorados son una forma diferente de prepararlos, tienen una consistencia crujiente que les da un sabor único.

Los tacos nos encantan a todos los mexicanos. Entre la gran variedad de delicias callejeras que encontramos por los puestos y locales de la ciudad, los típicos tacos dorados de pollo, res, papa o barbacoa (entre otros) son un clásico imperdible. Aquí una lista de los lugares donde se ha reinventado este platillo tradicional de las fondas chilangas.

Otro platillo típico de la gastronomía mexicana./Imagen Pancita Huipulco Instagram

Entre la gran cantidad de antojitos y garnachas mexicanas tenemos a los tacos en sus diferentes variedades, que son el platillo mexicano más famoso y reconocido por el mundo. Los tacos dorados son una presentación evolucionada y original de este manjar. Se caracterizan por ser ligeros y crujientes, por prepararse dorados en aceite y por ir acompañados de lechuga, jitomate, crema, queso y salsa.

Son ricos, crujientes y hay diferentes formas de prepararlos./Imagen El Pialadero de Guadalajara Facebook

No se sabe el origen exacto de este platillo popular, pero a su receta se le asocia con el estado de Sinaloa. Como mucha de la comida mexicana, surgieron por la necesidad de aprovechar los diferentes alimentos con una receta fácil, económica y rápida de preparar. También los tenemos en otras presentaciones: los ahogados en salsa o en consomé, los que se sirven en vaso o su versión más alargada, que conocemos como las típicas flautas.

Algunos de los mejores tacos dorados de la CDMX

Con tres sucursales en la CDMX, este restaurante es famoso por su sabor casero. Aquí sirven unos tacos dorados rellenos de pollo, papa o queso, caracterizados por su textura, que a la vez es suave y crujiente y por ir acompañados de crema y queso en abundancia. La Casa de la Yeya también es reconocida por sus chamorros, su cochinita pibil y sus carnitas, así como por sus flautas ahogadas.

Dónde: Concepción Béistegui 303, Colonia Del Valle; Heliópolis 239, Clavería y Parroquia 203, Actipan.

Servidos con mucha crema, queso y salsa./Imagen La Casa de la Yeya Instagram

Este restaurante se distingue por su gran variedad de platillos de la cocina tapatía, preparados de forma exquisita. Sus tacos dorados se sirven al estilo Jalisco, muy crujientes y cubiertos de carnitas, col fresca y salsa de tomate. La especialidad son los de papa y los de frijol y tienen un sazón único en toda la ciudad. Como buen restaurante jalisciense, no le pueden faltar las tortas ahogadas, la carne en su jugo y los clásicos tacos de barbacoa.

Dónde: Tiene tres sucursales en CDMX: Hamburgo 332, Col. Juárez; Zentrika Santa Fe, Carretera México-Toluca, Lomas de Santa Fe y Lomas Plaza, Blvd. Manuel Ávila Camacho 50, Lomas Virreyes.

Acompañados de carnitas, al estilo Jalisco./Imagen El Pialadero de Guadalajara Facebook

Este lugar del sur de la CDMX cuenta con más de 50 años de tradición y se especializa en la pancita y la barbacoa. Sus tacos dorados son considerados como unos de los mejores de la ciudad, al igual que la pancita que preparan. En su menú también hay otros antojitos excelentes como quesadillas de chicharrón, sopes y huaraches. Es un lugar tradicional que evoca a las antiguas haciendas de Tlalpan y tiene un buen ambiente familiar. Está cerca de la estación Huipulco del tren ligero.

Dónde: Cerrada San Juan Bosco 36, Huipulco

La receta tradicional, al sur de la CDMX./Imagen Pancita Huipulco Facebook

Famoso por su rica barbacoa, este restaurante con cuatro sucursales en la ciudad también sirve unos de los tacos dorados y semi dorados más recomendados de la ciudad. Son crujientes y pueden ir rellenos de barbacoa de cordero, bañados en crema de rancho y acompañados de queso fresco y rica salsa. Los puedes pedir en una orden de tres o de forma individual. También tienes que probar sus “tacos suaves” de carnitas y pancita y sus quesadillas de comal.

Dónde: Aquí puedes ver la dirección y horarios de sus cuatro sucursales.

Tacos dorados con la consistencia perfecta./Imagen Barbacoa El Mexiquense Facebook

Este puesto famoso por servir tacos dorados en vaso, acompañados de milanesa y salsas artesanales, funcionó por muchos años en el área del centro de Coyoacán, en la esquina de Ignacio Allende y Moctezuma. Tristemente anunció el cierre de su sede en 2025 para evolucionar a un concepto itinerante. Ahora TaCoyote se dedica a presentarse en eventos privados y exposiciones. Entre sus sabores especiales están los de pastor, los de jamón con queso y los de pollo rostizado.

Dónde: Los puedes contactar a través de su cuenta de Instagram.