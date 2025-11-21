Lo que necesitas saber: "El Sueño" supera el precio de venta de la que, hasta ahora, era la obra más cara de Frida Kahlo: "Diego y yo", la cual se vendió en 2021 por 34.9 mdd.

Muy lejos de los millones que reunió hace poco la obra de Gustav Klimt, pero así está el mundo del arte (y otros ámbitos de la vida, la verdad)… pero bueno, la nota aquí es que “El Sueño” de la mexicana Frida Kahlo alcanzó un récord histórico para la obra de una mujer.

La pintura pertenecía a una colección privada, se desconoce identidad del comprador

En subasta organizada por la casa Sotheby’s, el autorretrato “El Sueño (La Cama)” de Frida Kahlo alcanzó la nada despreciable (y por pocos desembolsable) cifra de 54.7 millones de dólares, superando los 44.4 del “Jimson Weed/White Flower No” de Georgia O’Keeffe… así, la pintura de la mexicana se convierte en la obra creada por una mujer más cara de la historia.

“Pintado en 1940 durante una década crucial en su carrera, marcada por su turbulenta relación con Diego Rivera”, describe Sotheby’s a la pintura de Frida Kahlo, una de las pocas de la mexicana que forma parte de colecciones privadas fuera de nuestro país.

“El Sueño” de Frida Kahlo / Imagen: @Sothebys

La obra de Frida Kahlo es altamente valorada fuera de México… y la muestra está en las largas filas que se hacen cuando una muestra de su obra llega a un museo extranjero, sino también en el hecho de que, anteriormente, pinturas de ella han sido subastadas, alcanzando cifras similares.

¿Qué vemos en “El Sueño (La Cama) de Frida Kahlo?

Por ejemplo, en 2021, se subastó la pintura “Diego y yo”, alcanzando la cifra de 34.9 millones de dólares. Hasta ahora, esa era la obra de Frida Kahlo más cara… el récord ahora es de “El Sueño”.

Pese a alcanzar los 54.7 millones de dólares, la venta de la pintura de Frida Kahlo se quedó poquito atrás de lo esperado… más o menos. Según la casa Sotheby’s, el autorretrato se podía vender en hasta 60 millones de dólares.

“El Sueño” de Frida Kahlo / Imagen: @Sothebys

Pintado en 1940, “El Sueño (La Cama)” es un óleo sobre lienzo en el que, como muchas obras de Frida Kahlo, vemos a la propia Frida como protagonista… una de las protagonistas.

La figura de Frida Kahlo está acostada sobre una cama de madera que flota sobre nubes, ella envuelta con una manta dorada y hojas trepadoras. Arriba, una figura esquelética –también recostada- envuelta en dinamita, con flores en mano. Surrealismo puro que se presta a diversas interpretaciones.