El Titanic regresará a los mares en 2027

Lo que necesitas saber: El Titanic es el barco más famoso del mundo. Hay un proyecto que trabaja para construir una réplica del transatlántico emblemático que se hundió víctima de la tragedia en 1912.

El transatlántico Titanic es el barco de pasajeros más famoso de todos los tiempos. Aunque ya hay embarcaciones más grandes que el enorme navío, no deja de ser el más popular del mundo. Actualmente, se construye su réplica exacta llamada Titanic II para que navegue en 2027.

Esta nueva embarcación pretende hacerle homenaje a la original: tendrá 835 camarotes y capacidad para más de 2 mil pasajeros.

Imagen digital del Titanic II./Imagen Blue Star Line Instagram

El famoso barco estará de regreso para surcar los mares en un par de años y realizará el mismo viaje que el primero, desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York.

El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 y lamentablemente chocó con un iceberg la noche del 15 de abril, con sólo cinco días de navegación, lo que provocó su hundimiento aunque era considerado como “insumergible”.

A más de 100 años de este viaje, un magnate australiano decidió construir la réplica del legendario transatlántico para así completar el viaje del barco original.

Foto del Titanic en 1912./Imagen El Ilustrador Facebook

Se trata de un ambicioso proyecto anunciado durante la celebración del centenario del viaje del primer barco en abril de 2012.

La construcción del Titanic II se detuvo algún tiempo por problemas financieros y por la crisis del coronavirus, pero en marzo de 2024, Clive Palmer, dueño de la compañía de cruceros Blue Star Line, anunció que este nuevo viaje será una realidad en 2027.

Un nuevo Titanic

El RMS Titanic (Royal Mail Ship o Buque del Correo Real) fue el crucero más ambicioso de principios del siglo XX.

Su viaje se promovió desde que comenzó su construcción en 1908 y nadie esperaba que llegara a hundirse.

En él viajaban personalidades y magnates de la época, así como migrantes irlandeses, británicos y escandinavos que buscaban una vida mejor en Norteamérica.

El barco más famoso del mundo podrá estar de vuelta en 2027./Imagen Getty

Su hundimiento en las gélidas aguas del Atlántico conmocionó al mundo entero por el gran número de víctimas.

Se le considera como la mayor tragedia marítima de la historia y ahora el empresario australiano Clive Palmer quiere demostrar cómo el viaje del Titanic puede hacerse posible con un final feliz.

El proyecto se anunció en 2012./Imagen Titanic II Facebook

El Titanic II será una réplica casi exacta del barco original, aunque implementará medidas de seguridad del siglo XXI como estabilizadores, modernos botes salvavidas, un casco soldado en lugar de ser remachado y un sistema de propulsión diesel-eléctrico para sustituir las calderas y la máquina del transatlántico original, entre otras.

El gran transatlántico en el siglo XXI

El interior de esta réplica mantendrá mucho del diseño del barco original. Tendrá comedores de lujo, casino, salón de baile, piscinas y otros muchos atractivos.

Las condiciones para los pasajeros de tercera clase también imitarán las del primer Titanic con pequeños camarotes y un comedor comunal con largas mesas.

Clive Palmer, el empresario detrás del nuevo Titanic./Imagen Titanic II Facebook

El proyecto que se anunció desde 2012 ha tenido sus altas y bajas. En marzo de 2024 Clive Palmer organizó una rueda de prensa en la Ópera de Sydney para anunciar que ya tenía los recursos y los asociados necesarios para terminar el proyecto que pretende rendirle homenaje al primer transatlántico que fracasó en su viaje histórico.

Es un proyecto ambicioso pero posible./Imagen Titanic II Facebook

Este no es el primer intento de crear una réplica del famoso Titanic. Desde finales del siglo XX se han anunciado proyectos que no llegaron a realizarse por los altos costos y la falta de recursos.

Ahora Blue Star Line tendrá listo su barco para cruzar los mares en 2027 y espera no tener contratiempos.

La experiencia Titanic II

El Titanic II quiere revivir la embarcación original que se mantiene en la memoria colectiva del mundo y aún más con la película de James Cameron de 1997, que nos presentó algo de su historia y su tragedia.

A lo largo del tiempo se han hecho viajes para explorar y rescatar los restos del naufragio que permanecen en las aguas del Atlántico Norte.

La nueva versión del transatlántico hará el mismo recorrido que el original no pudo completar./Imagen RMS Titanic Facebook

Todavía no hay boletos a la venta, pero según Blue Star Line el proyecto ya es algo seguro.

Después de su primer viaje hará otros recorridos para que más gente pueda vivir la experiencia que promete igualar y mejorar la original llegando a su destino. ¿Si tuvieras la oportunidad te embarcarías en el Titanic II?