Ella es Simone Williams, ganadora del Récord Guinness al afro más grande del mundo

Esta marca, ni siquiera alguno de los ‘Globetrotters’ de Harlem podría superar. Simone Williams, una chica neoyorkina de 32 años, rompió el Récord Guinness por el afro más grande del mundo con más de 1.80 metros de circunferencia. Pero, lo más destacable es que la joven prefirió cortar de raíz con las críticas y aceptarse a sí misma tal y como es.

Con descendencia afroamericana, Williams heredó una envidiable melena, que durante sus primeros años lucio orgullosa con rizos por doquier, hasta que llegó a la secundaria. En plena adolescencia, cuando uno apenas está buscando su identidad, no faltaron las envidias y la lluvia de críticas, –que a esa edad, vaya que son crueles-, orillándola a terminar con su afro, acostumbrándose a alaciarse el cabello e ir peinada de coletas cada día.

Pero, terminando la escuela, justo después de aventar el birrete, se liberó. Simone Williams, finalmente comprendió que uno de los atributos que más le avergonzaba, era en realidad parte de su personalidad, así que finalmente, lo dejo crecer como Rapunsel, dando un par de despuntes de cuando en cuando.

“Empecé a hacerme permanentes o alisarme el cabello en la escuela secundaria y lo usé lacio hasta la universidad. Decidí hacer la transición [al cabello natural] alrededor de los 23 años. Todo comenzó porque quería ahorrar el dinero gastado en la peluquería para ayudar con los costos de mudarme a mi primer apartamento. El proceso fue muy difícil al principio fue muy difícil”, señaló la joven.

El afro más grande del mundo

Sin embargo, a partir de su cumpleaños número 23, ha cuidado de su cabello como su mayor tesoro, al grado que en diciembre del 2020, su gran afro llega a medir 20.5 centímetros de alto, 22.5 de alto y un metro con 48 centímetros de circunferencia. ¡Eso sí que es volumen! Su gran melena, la hizo acreedora al Récord Guinness del afro más grande del mundo.

El organismo, otorgó el reconocimiento a Williams esta semana, quien en respuesta señaló que se había inspirado en la ocho veces campeona del Récord Guinness, Aevin Dugas, quien hasta ahora poseía el título del afro más grande.

“Ella me inspiró a hacer el intento. Busqué en Google ‘el afro más grande del mundo’ y cuando apareció me quedé asombrada. En ese momento, no pensé que mi cabello estuviera tan cerca del de ella, ¡ella era un objetivo! Pero, estaba tan feliz de ver que ella era reconocida y que había una oportunidad para que otras personas también fueran reconocidas“, recoge la página web del Récord Guinness.

Seguramente, se preguntarán cómo le hace para lidiar con los nudos. Fácil, Simone Williams, se lava el cabello cada dos semanas, tarda entre 30 y 45 minutos en lavarlo y tarda más de seis horas en secar el afro más grande del mundo. ¿Alguien que le entre a la competencia? Aunque su marca no es tan importante como el Récord Guinness del Profe Julio por la clase de mate más vista en el mundo, no le resta mérito por el tiempo y la razón que la llevaron a ello.