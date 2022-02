“Eso no me gusta”: Mujer bloquea a su amiga porque le ofreció trabajo en vez de prestarle dinero

Amistades sinceras 🎶… Dicen por ahí que uno no debe prestar dinero a menos de que esté dispuesto a perderlo, y ese dicho seguramente nació por las malas experiencias miles han tenido al momento de prestar lana a algún amigo que después anda por la vida sin la intención de pagarte.

Peoe aún, están los que se ofenden porque les cobras o aquellos que sienten es tu obligación el prestarles dinero cuando lo necesitan. Ese último caso lo ejemplificó muy bien un video viral en TikTok, donde una mujer se enojó con su amiga por no prestarle dinero y ofrecerle chamba para que pudiera comprar lo que necesitaba.

Una joven llamada Emily publicó la conversación que tuvo con su amiga que le pidió dinero

No es broma. A través de esa red social (que termina por acalambrarnos las piernas al ir al baño) una usuaria llamada Peirov Emily publicó un video donde muestra la conversación que tuvo con una amiga llamada Kassandra, quien le pidió 800 pesos prestados ya que se había peleado con su pareja y no tenía para comprar la leche de su hija.

En el video (donde la amiga no dice ni “hola, ¿cómo estás?”) Emily le dice a su amiga que ya le ha prestado dinero anteriormente y nunca le paga. “Sí pero no, no te preocupes por eso ya que junte todo te lo doy”, le dice Kassandra que más rápido que el Rayo McQueen le pasa el número de su tarjeta para que le deposite.

Kassandra dijo que no le gusta trabajar y se enojó por no conseguir los 800 pesos prestados

Pero segundos antes Emily le dijo que le podía ayudar al darle chamba y así ganara su dinero. Algo que evidentemente molestó mucho a la mujer, quien le dice que ahorita no puede chambear por su hija y que aparte a ella no le gusta eso de trabajar. “Mejor le aguantó sus mam*das al Ángel”, se lee en la respuesta de Kassandra.

Emily insiste en que le está dando una opción para poder ser independiente y no depender económicamente de su pareja que la maltrata. “Pues no me estés dando opciones, yo sólo te hablé para ver si me ibas a prestar el dinero, no para que te estés metiendo en mi vida”, fue la respuesta que la chica se ganó por ser buena amiga.

Y pues básicamente le dijo a su amiga que era su obligación prestarle porque a ella sí le iba bien

La cosa siguió ya que Kassandra después le dijo a Emily que mejor le regalara el dinero porque a ella le sobraba. “Estás mal, el dinero no llega solo, uno tiene que trabajar para ganárselo” le dijo la tiktoker a su amiga que se prendió más rápido que Alfredo Adame cuando le preguntan si sabe Karate, pues Kassandra la llamó muerta de hambre y le reclamó por ya no ser humilde como el CR7.

Mejor vean el video a continuación:

@peirovemily Póngase a jalar mija que el dinero no cae del cielo. ♬ sonido original – ICE Music🍀

El video se hizo viral y la amenazó por exhibir que le gusta el dinero caído del cielo

Increíblemente la cosa no terminó ahí, ya que aunque Kassandra bloqueó a su amiga por no querer prestarle el dinero, después de ver el TikTok viral la desbloqueó para decirle que bajara el video o se atuviera a las consecuencias, ya que su pareja anda metida en cosas no muy buenas y le podría ir mal.

Pero lo mejor es que Kassandra le dice que ya no son amigas, pues las verdaderas amigas no ofrecen trabajos ni humillan a las personas. WTF?!… ahora sí que con esas amigas, para qué queremos enemigas 😳