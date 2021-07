Un hombre embarazado y más: Estos son los emojis que llegarían a WhatsApp

Los emojis se han convertido en la manera más sencilla de comunicarnos a través de internet. Ya sea para darle más énfasis a nuestros mensajes, ahorrarnos el escribir algunas palabras o incluso expresar mejor nuestros sentimientos, no cabe duda que los emojis se han vuelto indispensables en la vida digital de muchos y muchas.

Aunque hay una gran variedad de emojis en plataformas como Facebook, Twitter y WhatsApp, es muy cierto que algunas veces hacen falta emojis específicos que describan algún sentimiento, rasgo físico, expresión o acción. Algo que pone a sus creadores a pensar en emojis que podrían inventar para los usuarios.

Nuevos emojis podrían llegar a WhatsApp en un par de meses

Y justamente parece que las personas en cuestión han estado trabajando en nuevos emojis. O al menos eso es lo que nos dio a entender la página Emojipedia, quien dio a conocer los emojis que llegarían próximamente a WhatsApp y otras plataformas en donde ocupamos estos iconos al momento de mensajear.

En una imagen compartida en su cuenta de Twitter, Emojipedia mostró los emojis que podrían aparecer en nuestros dispositivos una vez que sean aprobados por el Consorcio Unicode, quien incluirá los emoticones a través de su versión 14.0 cuyo lanzamiento se pospuso debido a la pandemia de coronavirus.

El emoji de un hombre embarazado es el que más ha dado de qué hablar

En los posibles nuevos emojis podemos ver uno que va desde diferentes ademanes con las manos (que tienen diferentes tonalidades de piel), así como una carita derretida, un emoji que observa a través de un ojo, y otros elementos como una batería con poca carga, un ogro, una bola disco, una identificación y hasta muletas.

Pero si hay dos emojis que han captado la atención de muchos son esos donde se ve a un hombre embarazado y a una persona no binaria embarazada. Estos emojis inclusivos podrían ser utilizados por hombres trans y personas no binarias que estén esperando a su bebé y no quieran utilizar el emoji de la mujer embarazada.

Cabe mencionar que será hasta el mes de septiembre cuando Unicode apruebe la lista con los nuevos emojis, que con algo de suerte podremos utilizar a finales de año. ¿Cuál de todos los emojis es el que esperan poder utilizar en sus chats?