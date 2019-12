En pleno campo de gotcha en Nuevo León, un oso irrumpió durante la convivencia de unos jóvenes en busca de alimento. Y aunque la gran mayoría de nosotros hubiera salido corriendo despavorido ante tal aparición, las personas que se encontraron en esa situación actuaron de una forma muy poco convencional.

Como si se tratara de un simple perrito, los jóvenes comenzaron a bromear ante la presencia del animal y a grabar el curioso momento con sus teléfonos. El oso se movía con timidez pero con toda la intención de encontrar y seguramente hurtar la comida del lugar.

Todo sucedió en el Sierra Madre Gotcha, un campo ubicado junto al colegio Himalaya en San Pedro Garza García. De acuerdo con ABC Noticias, es el segundo avistamiento de un oso en la Zona Valle Poniente, un sitio cercano a la zona montañosa del municipio.

No obstante, no todo fue risas y diversión durante el encuentro con el oso, pues en un momento inesperado, ¡el animal lanzó su garra contra uno de los jóvenes! Apenas alcanzó a tocarlo, pero fue suficiente para desatar la impresión de los amigos que grababan. De acuerdo, no se trataba de un Grizzly, pero un ataque con más fuerza bien pudo causarle una grave herida en el brazo en caso de haberlo golpeado.