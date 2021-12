“Sabes a qué vienes…”: Enfermera regaña a joven por no querer vacunarse y ya es viral

¿Seguro que conoces a una persona que le tiene mucho miedo a las inyecciones, verdad? Yo también, por eso cuando vi este video no pude evitar pensar en todas ellas. Resulta que una joven se volvió viral por la manera en que sufrió a la hora de ponerse la vacuna, pero no sólo fue eso, también por la regañiza que la enfermera le dio.

El regaño de una enfermera a joven que no quería vacunarse en plena fila

Fue en TikTok donde se viralizó el video de la enfermera regañanado a la joven. La usuaria @pao0liss compartió el material y generó desde risas hasta críticas hacia la enfermera, pero tampoco faltó quien le dio la razón por el regaño.

En el corto video se aprecia a la joven sentada en una silla en espera de su vacuna. El problema es que no está nada tranquila, todo lo contrario. Llora inconsolablemente por el miedo que le tiene a la inyección y se niega a recibir el biológico como si se tratara de una tortura de la época medieval.

Es entonces cuando la enfermera se desespera un poco y le da tremedo regaño por no querer vacunarse. “A ver, te voy a decir algo, no quieres la vacuna, entonces déjale el lugar a otra persona que si quiera vacunarse, ¿va? ¡Vámonos!”, le dice, mientras la joven repite una y otra vez; “¡No! ¡No! ¡No!”, para que no la vayan a inyectar.

“Osea, estuviste haciendo fila, traes tu documentación y sabes a qué vienes, ¿para qué te pones en ese plan? Si yo me voy, ya no te vamos a vacunar. ¿Te vacunas o no te vacunas? Tu di… como vas”, le explica con firmeza la enfermera mientras la joven continúa en pleno llanto.

Te dejamos a continuación el video

Ya cuando parece que al fin la convencieron, la enfermera le ofrece que se agarre de ella, pero de todos modos la joven le pide a su acompañante que la abrace para resistir tan cruel tormento. “¡Mamá! ¡¡Mamá!! ¡Mamá!”, grita una y otra vez la muchacha cuando finalmente la enfermera le levanta la manga para aplicarle la vacuna.

Una vez superado el momento cumbre, se escucha a las personas alrededor decirle que fue más el escándalo que ella hizo, que lo que duró la aplicación de la vacuna. Pero en fin, el regaño de la enfermera ya nadie se lo quita. Lo dicho, ¿conoces a alguien que hizo o haría una escena similar cuando de vacunarse se trata? (Se vale ventilar…)