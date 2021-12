“Son vida”: Joven alemán llora de felicidad al probar tacos de la calle por primera vez

Es que no lo decimos solamente nosotros, lo dice el mundo entero… Los tacos de la calle son un manjar por el que no tienes que pagar mucho, pero tienen la capacidad de llenar no sólo tu estómago, también tu alma. Un joven alemán lo comprobó pues su reacción al probarlos por primera vez es una auténtica joya.

El video se hizo viral en TikTok y fue la usuaria @alevaca11 quien compartió el momento en que ella llevó a su novio a comer taquitos de la calle por primera vez. Y aunque seguro esperaba hacerlo feliz con eso, nunca imagino a qué nivel llegaría esa felicidad.

El joven alemán lloró de felicidad al conocer los tacos de la calle mexicanos

Y es que el joven alemán mostró aquella sensación que todos experimentamos alguna vez al sentir esa combinación de maíz, carne, verdurita y salsa llegando a nuestras papilas gustativas. El muchacho no pudo contener las lágrimas de felicidad por tan delicioso sabor y describió a los tacos como lo que son: la mejor comida que ha probado en su vida.

“¿Por qué estás llorando?”, pregunta la chica entre risas a su novio mientras él sigue sin poder creer lo sabroso que están sus tacos. “La mejor comida que he probado en mi vida”, dice, justo antes de darle otra mordida a uno de sus taquitos y dejar salir una sonrisa de oreja a oreja.

“Hermano, germano, ya eres mexicano”, “lo sabemos hermano… lo sabemos…”, “Quien prueba comida mexicana se enamora”, “Así de poderosa es la cultura mexicana conquistando al mundo”, “casi lloro con él”, “¡me hicieron llorar de orgullo! tenemos la mejor comida del mundo, los tacos!!”, fueron algunos de los comentarios por la reacción del joven alemán.

Ver este video nos hizo recordar y entender por qué un puesto de tacos se volvió toda una sensación allá en la lejana Alemania (¿te acuerdas?). Las largas filas dan testimonio de que los germanos son conocedores cuando de comida se trata.

Alemán, gringo, polaco, canadiense, coreano o de donde sea… basta probar los tacos una sola vez para enamorarse, ¿apoco no?