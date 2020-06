Gracias Trump: En EU hay gente que le echa cloro a sus alimentos para prevenir el coronavirus

¿Quién dice que las fake news no hacen daño? En lo que va de 2020 hemos escuchado muchas mentiras en torno al coronavirus, sin embargo, en el pasado mes de abril hubo una que le dio la vuelta al mundo. Así es, hablamos de cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a las personas inyectarse desinfectante (cloro, lysol, etc) para eliminar al COVID-19 del cuerpo.

Después de esas las palabras emitidas por el mandatario color naranja, muchos médicos del mundo salieron a decirle a la humanidad que por favor no se inyectaran cloro ni desinfectantes, pues además de que iban a terminar en el hospital y terminarían contagiados de coronavirus, también podrían perder la vida debido a lo peligroso de la maniobra que no tenía ningún sustento científico.

Aunque a todos nos quedó claro el mensaje, sabemos que no faltaron los que nomás’ no entendieron la gravedad de las cosas. Y es que en Estados Unidos, varias personas confesaron que han utilizado el cloro para evitar contagiarse de coronavirus. Pero no crean que lo usan para limpiar las puertas, en realidad lo ocupan para hacer gárgaras o hasta sobre los alimentos. WTF?!

Así lo dio a conocer un reciente estudio acerca de los conocimientos y prácticas de limpieza durante la pandemia, el cual fue publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Una encuesta hecha en línea revela que al menos el 39% de la población estadounidense ha realizado prácticas de alto riesgo que incluyen ingerir cloro o desinfectantes, todo para mantenerse a salvo del coronavirus.

De acuerdo con los datos publicados por los CDC, el 4% de los encuestados afirmaron beber o hacer gárgaras con soluciones diluidas de cloro, agua con jabón y otras soluciones de limpieza y desinfección. El 18%, por su parte, se aplicaron esos productos directamente en las manos y otro 10% se roció todo el cuerpo con productos de limpieza y desinfectantes para el hogar.

Por otro lado, el 6% aceptó haber inhalado los vapores de dichos productos y más preocupante aún, un 19% de los norteamericanos confesaron haber puesto cloro o sanitizantes a su comida para evitar contagiarse de COVID-19, algo que es de extrema preocupación ya que ningún producto comestible debe ser lavado directamente con cloro.

Los CDC indicaron que hasta el momento no hay indicios de gente que se ha contagiado del coronavirus a través de la comida, por lo cual han pedido a la población que no dejen que la paranoia los orille a hacer ese tipo de cosas, pues es más que suficiente el enjuagar frutas y verduras en el chorro de agua y tener las medidas de higiene (lavado de manos, estornudo de etiqueta, etc) al momento de cocinar. ¡No lo haga, compa!