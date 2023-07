Ex de Jonah Hill muestra conversaciones y lo señala de ser un abusador emocional

Por qué debes saber esto: Jonah Hill es un actor reconocido y ahora es señalado de abusar emocionalmente y manipular a su ex novia.

El nombre de Jonah Hill ha estado fuerte en tendencias durante las últimas horas, esto después de que Sarah Brady, su exnovia, mostrara una serie de mensajes de texto donde señala al actor de ser un abusador emocional y una persona narcisista.

Sarah Brady, quien es instructora de surf, fue exnovia de Jonah Hill durante 2021 y aunque nunca confirmaron su ruptura, medios como TMZ indican que ambos salieron aproximadamente un año. Ahora, la chica alerta a otras mujeres que se relacionen con el actor.

Sarah Brady señaló a su ex, Jonah Hill, de ser un abusador emocional. Foto: Getty Images

La ex de Jonah Hill señaló al actor de ser un manipulador emocional

A través de su cuenta de Instagram, Sarah calificó a Jonah Hill como un narcisista misógino y mostró a sus seguidores varios mensajes de texto que el actor le mandaba cuando ellos estaban juntos y donde aseguraba estar “preocupado” por las fotos que ella sube a su perfil.

En una de las capturas se lee cómo Jonah Hill habría pedido a Brady que eliminara algunas de sus fotos donde practica surf y le da a entender que tener amistades con mujeres “que están en lugares inestables” o surfear con hombres no son cosas que él acepte.

Sarah publicó varios mensajes que recibió por parte de Jonah Hill. Foto vía: TMZ

Jonah Hill mandaba mensajes a su ex donde le pedía no hacer ciertas cosas

En ese mensaje, Jonah Hill le dijo a Sarah Brady que si a ella le interesa postear fotos sexys de ella en bikini, amistades “inapropiadas” con hombres o más, entonces él no es la pareja que ella busca: “estos son mis límites para las relaciones románticas”, aseguró el actor.

En otro mensaje mostrado por la surfista, Jonah Hill le mandó de manera irónica lo siguiente: “Me encanta cómo tu terapeuta piensa que apesto. Literalmente soy el mejor novio en la tierra.”, dice el actor de 39 años señalado de ser un manipulador.

Foto vía: TMZ

El actor pedía a su ex no hablar con hombres y no postear fotos en bikini

Sarah Brady posteó otras conversaciones donde muestra cómo Jonah Hill planteaba poner límites o pedir consideración a sus emociones y salud mental, para controlar todo lo que ella hacía. Cosas que, cabe mencionar, eran parte de su profesión como surfista y entrenadora.

La mujer dijo que decidió hacer públicos los supuestos mensajes porque el tenerlos guardados estaban causando más daño a su salud mental de lo que podría causar compartirlos. “Yo también lucho con la salud mental, pero no la uso para controlar a las personas“, indicó.

Jonah Hill pedía a su ex no hacer ciertas cosas. Foto vía: TMZ

Jonah Hill era una persona emocionalmente abusiva de acuerdo con su ex

“Creo que la fama puede poner a las personas en una cámara de resonancia de puntos de vista, lo que puede permitir un comportamiento emocionalmente abusivo”, mencionó la chica que indicó, el actor no es mala persona pero tampoco hizo las cosas de manera correcta.

“Ser una pareja emocionalmente abusiva no significa que sea una persona terrible… Al mismo tiempo, no significa que esté bien”, indicó Sarah Brady en su testimonio donde al final mandó un mensaje a su ex, quien recientemente se convirtió en papá.

Sarah Brady espera que su ex sea papá de una niña para que aprenda sobre el ser feminista. Foto: @SarahhBrady (Instagram)

Jonah Hill se convirtió en papá hace unas semanas

En una imagen compartida en sus historias, Sarah escribió que espera su ex tenga una niña, para que así pueda aprender a convertirse en un verdadero aliado feminista, ya que supuestamente el actor estadounidense se identifica de esa manera.

Y es que como recordarán, el pasado mes de mayo Jonah Hill recibió a un bebé junto a Olivia Millar, con quien el actor comenzó a salir después de terminar con Brady. La pareja no ha dado detalles sobre su relación ni tampoco sobre el hijo que recibieron hace unas semanas.

Foto: Getty Images

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto

Lo cierto es que este testimonio por parte de Sarah Brady sorprendió a varios seguidores del actor conocido por películas como Superbad, quien en 2022 anunció que dejaría de promocionar sus siguientes películas porque enfrentar a la prensa le provoca ataques de ansiedad.

A finales de ese mismo año, Hill (quien hasta el momento no se ha pronunciado por las acusaciones de su ex) publicó un documental Stutz, donde conocimos a su terapeuta, Phil Stutz, una de las personas más importantes en su vida y quien lo ayuda con su salud mental.

