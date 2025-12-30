Lo que necesitas saber:
Además de los Foo Fighters, Zoé también se presentará en la Feria de León el 4 de febrero.
Ir a festivales para ver a los Foo Fighters es cosa del pasado, lo de ahora es ir a las ferias estatales. Y no es broma, los ‘Foo’ se presentarán nada más y nada menos que en la Feria de León del 2026.
Vayan apartando la fecha y pidiendo vacaciones para el 10 de enero del próximo año, si es que no se quieren perder la presentación de la banda. Aunque no serán los únicos artistas, acá les dejamos la lista completa.
Los Foo Fighters en la Feria de León
Apenas disfrutamos de los Foo Fighters en el Corona Capital 2025 y ahora, nos enteramos que también van a estar en la Feria Estatal de León del 2026. Sin duda una gran noticia para aquellos que se quedaron con las ganas o simplemente para quienes quieren volver a verlos.
- Banda: Foo Fighters
- Dónde: Feria de León 2026
- Fecha: 10 de de enero del 2026
Si bien, los boletos para el palenque de la Feria de León ya están a la venta en la plataforma de Tickettap, aún no se revelan las dinámicas para los conciertos en el Foro Mazda.
Se ha vuelto muy común ver a artistas internacionales en ferias estatales, así que, ya no debería sorprendernos este tipo de anuncios.
¿Además de los Foo Fighters qué otros artistas estarán en la Feria de León?
Y ojo, por que además de los Foo habrá música para todo tipo de gustos, desde Tiesto, Zoé y hasta banda. Acá les dejamos la cartelera completa.
- 9 de enero: Enjambre
- 10 de enero: Foofighters
- 11 de enero: Pequeños Musical
- 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
- 17 de enero: DLD
- 20 de enero: Los Recoditos
- 22 de enero: Los Ángeles Azules
- 23 de enero: La Arrolladora
- 24 de enero: Kinky
- 30 de enero: Tiesto
- 31 de enero: Moenia
- 1 de febrero: Paty Cantú
- 1 de febrero: Mau y Ricky
- 3 de febrero: Banda Machos
- 4 de febrero: Zoé
¿Cómo conseguir boletos gratuitos para la Feria de León 2026?
Aquellos interesados en conseguir sus boletos gratis para la Feria de León 2026, les tenemos buenas noticias, ya se abrió el pre-registro en la página oficial de la feria.
Tengan en cuenta que este proceso, será completamente necesario si quieren obtener sus boletos gratis, acá les dejamos el link y los pasos a seguir.
- Pasos a seguir:
- Ingresa a https://feriadeleon.mx/FEL26
- Da click en “PRE REGISTRO PARA BOLETOS GRATIS”
- Completa tus datos