Ir a festivales para ver a los Foo Fighters es cosa del pasado, lo de ahora es ir a las ferias estatales. Y no es broma, los ‘Foo’ se presentarán nada más y nada menos que en la Feria de León del 2026.

Vayan apartando la fecha y pidiendo vacaciones para el 10 de enero del próximo año, si es que no se quieren perder la presentación de la banda. Aunque no serán los únicos artistas, acá les dejamos la lista completa.

Los Foo Fighters en la Feria de León

Apenas disfrutamos de los Foo Fighters en el Corona Capital 2025 y ahora, nos enteramos que también van a estar en la Feria Estatal de León del 2026. Sin duda una gran noticia para aquellos que se quedaron con las ganas o simplemente para quienes quieren volver a verlos.

Si bien, los boletos para el palenque de la Feria de León ya están a la venta en la plataforma de Tickettap, aún no se revelan las dinámicas para los conciertos en el Foro Mazda.

Se ha vuelto muy común ver a artistas internacionales en ferias estatales, así que, ya no debería sorprendernos este tipo de anuncios.

¿Además de los Foo Fighters qué otros artistas estarán en la Feria de León?

Y ojo, por que además de los Foo habrá música para todo tipo de gustos, desde Tiesto, Zoé y hasta banda. Acá les dejamos la cartelera completa.

9 de enero: Enjambre

10 de enero: Foofighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

22 de enero: Los Ángeles Azules

23 de enero: La Arrolladora

24 de enero: Kinky

30 de enero: Tiesto

31 de enero: Moenia

1 de febrero: Paty Cantú

1 de febrero: Mau y Ricky

3 de febrero: Banda Machos

4 de febrero: Zoé

¿Cómo conseguir boletos gratuitos para la Feria de León 2026?

Aquellos interesados en conseguir sus boletos gratis para la Feria de León 2026, les tenemos buenas noticias, ya se abrió el pre-registro en la página oficial de la feria.

Tengan en cuenta que este proceso, será completamente necesario si quieren obtener sus boletos gratis, acá les dejamos el link y los pasos a seguir.