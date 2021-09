Las bodas son un eventazo en el que a todos nos gusta estar. No solo se trata de la enorme fiesta donde la mayoría la pasamos bomba; no, lo más importante es estar en la unión de dos personas. Sin embargo, también tenemos muy claro que alrededor de estas ceremonias no todas las cosas son maravillosas y eso lo dejó muy claro una fotógrafa, quien después de hacer su chamba decidió eliminar todas las fotos por una razón muy peculiar.

Los bodorrios nos han regalado momento s que nos dejaron con el ojo cuadrado (cómo olvidar cuando una novia ‘desinvitó’ a una de sus amigas por no tener pareja). Pero ahora y gracias a Reddit, sabemos que ni siquiera las personas que trabajan dentro de la fiesta se la pasan de maravilla, pues una mujer conocida por el usuario Icy-Reserve6995 contó la verdadera pesadilla que la hicieron pasar unos novios en el día más importante y feliz de sus vidas.

Una invitada terminó siendo la fotógrafa de la boda

De acuerdo con lo que contó en el foro, las cosas empezaron mal desde el principio. Resulta que antes de ser la fotógrafa de la boda, la mujer llegó como invitada a este eventazo junto a un amigo. Sin embargo, a falta de alguien que capturara los mejores momentos del pachangón, le pidieron que se colgara la cámara y se convirtiera en la fotógrafa oficial. Por buena onda aceptó, a pesar de que no tenía experiencia y mucho menos sabía de encuadres y esas cosas.

Según esta mujer, la parea le ofreció unos 5 mil pesos mexicanos por esa chamba ya que no tenían más dinero para contratar a alguien profesional. Como eran sus amigos, accedió a trabajar y comenzó a captar todo lo que sucedía desde las 11 de la mañana, se suponía que para las 7 de la tarde terminaría. Afortunadamente, logró fotografiar algunos de los mejores momentos de la recepción, la ceremonia y la fiesta, pero en medio de esta última comenzó el caos y la destrucción.

Luego de los malos tratos, decidió borrar todas las fotos

La fotógrafa improvisada de la boda pidió un descanso para comer y tomar un poco de agua. Sin embargo, y para sorpresa de todos, los novios no la la dejaron y por si esto no fuera suficiente, la amenazaron con no pagarle nada hasta que acabara su ‘jornada laboral’. “Alrededor de las 5 de la tarde, se sirve la comida y me dijeron que no puedo comer porque necesito estar de fotógrafo; de hecho, no me apartaron un lugar en ninguna mesa”, contó la mujer.

Pero con lo que esta parejita no contaba era que les saldría todo mal. Su fotógrafa estrella le preguntó al novio si era en serio que no la dejarían parar por un momento y al afirmar esto –sin pensarlo dos veces– borró las fotos.. sí, así como lo leyeron. “Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotos frente a él y me marché”, declaró la protagonista de la historia.

Como era de esperarse, esta historia rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas, donde un montón de personas opinaron al respecto. Y a pesar de que hubo quien hasta justificó a los novios –considerando el estrés que se vive en las bodas–, la mayoría estuvieron de acuerdo con lo que hizo esta fotógrafa improvisada. Sea como sea, la realidad es que no tenían por qué portarse mal con ella, sobre todo después de que se ofreció a capturar los mejores momentos, ¿no creen?