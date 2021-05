Se agarraron del chongo: La historia de la mujer que “desinvitaron” de una boda por no tener pareja

Ahhh las bodas, ese bello momento en el que dos personas unen su vida para siempre… qué bonito, ¿no? Aunque todos nos la pasamos bomba en la fiesta, organizar un pachangón de aquellos no es una tarea sencilla y mucho menos pensar en las personas que pasarán este momento a tu lado. Sin embargo, ¿estarían dispuestos a des invitar a alguien solo porque no irá con pareja? Bueno, pues eso supuestamente le pasó a una mujer en Guanajuato.

Hace unos días comenzó a viralizarse en el internet de las cosas. Todo comenzó cuando una joven llamada Dani Castro compartió en su cuenta de Facebook esta historia tan peculiar, en su publicación comentó tal cual que su amiga Karla la invitó “a su boda pero como no tengo ‘pareja’ No podía ir pero si quería su regalo de bodas y la mesa de postres gratis una triste historia esta gente de ahora no tiene madre”. Y a partir de aquí, las cosas se salieron de control.

También puedes leer: APLAUSOS: PAREJA CANCELA SU BODA Y OFRECE LA COMIDA DE LA FIESTA A LOS MÁS NECESITADOS

Las cosas se pusieron feas entre esta mujer y la novia

En el post de esta mujer, se pueden leer un montón de capturas de pantalla de una conversación muy intensa con la presunta novia, quien la estaba considerando para estar en el momento más importante de su vida, pero al enterarse de que su amiga iría sola al bodorrio, se le ocurrió la grandiosa idea de des invitarla del mega evento… sí, tal cual lo leyeron. Pero espérense, que esto se pone más bueno y todavía hay mucha tela de dónde cortar.

La justificación de Karla para sacarla del plan de su boda fue porque no quería que Dani Castro se sintiera incómoda, ya que la había acomodado en una mesa con puras parejas, ¡plop! Por si esto no fuera suficiente y llegando al colmo del cinismo, tuvo el enorme descaro de pedirle a la protagonista de la historia que solo fuera a entregar la mesa de postres que había prometido y que ellas más tarde festejarían juntas.

Después de todo, parece que no hubo boda…

Por supuesto que esta mujer no lo tomó nada bien, pues parecía que solamente la estaban invitando a la boda por el regalo. Es por eso que decidió amablemente mandarla a la goma y no llevar nada a la fiesta, cosa que no le pareció a la novia y en un intento desesperado, empezó a hacerle “la llorona” porque según ella, la mesa le saldría en 15 mil pesotes y para ese punto, ya se había gastado todo el presupuesto que tenía para el pachangón.

Para no hacerles el cuento más largo, la conversación llegó a un montón de lados y ambas se siguieron diciendo de todo. Tanto así que la bronca se pasó a Instagram, donde Karla le dijo a Dani que su futuro esposo ya no se quería casar con ella por este asunto, pero como dicen por ahí, el daño ya estaba hecho. Pero no todo fue malo, al menos para la mujer a la que des invitaron, pues una empresa le dio un vale para grabar totalmente gratis su boda, jiar jiar.

Parte 2🤣

Ya me reclamooooo!!

“Ojalá nunca te cases”

Sigue sorprendiéndome como es la gente 🤦🏻‍♀️

Creo que ya no va haberr boda 🙃🙃😅 Publicado por Danii Castro en Miércoles, 5 de mayo de 2021

¿Es real todo este pleito?

Como mencionábamos desde el inicio, la historia entre esta mujer y la novia se hizo viral en redes sociales. Miles de personas comentaron al respecto, dándole toda la razón a Dani porque evidentemente, la otra chica parecía que solo la quería en la boda para poner la ya mencionada mesa de postres. Sin embargo, hubo un usuario que puso en tela de juicio la veracidad de todo este caso que ni siquiera a las telenovelas mexicanas se les habría ocurrido.

Un twittero llamado Ricky Villegas comentó que de lejos se veían super falsas las capturas de pantalla de toda esta conversación. Para empezar, dijo que la forma de escribir de ambas era muy similar, además señaló que suena muy essstraño que Dani diera información y precio de cuánto cuesta su mesa de postres, dando entender que podría tratarse de una rara especie de publicidad. Y si ese fue el caso, le tenemos que aplaudir de pie.

Amix,está bueno el hilo pero me decepciona que sean tan ilusas.👶A leguas se ve que es mame.😂

1.”Karla” aparte de reaccionar como ninguna bitch haría,da info que no daría [como el $ de los postres.]

2.Ambas escriben IDÉNTICO.

Los espacios antes de las comas y “?” la delatan.😌 https://t.co/dGoDyeFMDn pic.twitter.com/XPrz1iagia — Яɪᴄᴋч Vɪʟʟᴇɢᴀs™ (@RickyVillegasB) May 6, 2021

Sea como sea, real o no, el tiro entre estas dos mujeres es de las cosas más entretenidas que hemos visto en un buen rato, ¿a poco no? Esta historia nos dio de todo, momentos de risa, descaro y hasta coraje. No sabemos en qué acabó todo este pleito –porque al menos Karla, aún sigue echando bronca en Instagram a Dani–, pero el chismecito estuvo sabroso y esperemos que no terminen agarrándose del chongo como Anne Hathaway y Kate Hudson.