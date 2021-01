Ya basta, 2020: Los memes que nos dejaron los fuertes vientos en CDMX

Finalmente y después de 366 días (porque año bisiesto), este 31 de diciembre ya muchos estamos listos para mandar alv muy lejos al 2020, un año que sin duda puso a prueba nuestro instinto de supervivencia y que nos trató peor que tu ex el/la inombrable (que ya es mucho que decir).

Obviamente al ser un año que estuvo marcado con muchas tragedias y situaciones no tan gratas, el 2020 no podía acabar de la forma más agradable del mundo. Al menos en la CDMX eso lo comprobamos con los tremendos vientos que se desataron este jueves y que dejaron varios daños materiales en la capital.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), cerca de 18 árboles derribados, daños a casas, autos, espectaculares y cables de luz fueron algunos de los inconvenientes que provocaron los vientos que alcanzaron velocidades de hasta 70 kilómetros por hora (km/h).

Afortunadamente las fuertes rachas de viento no dejaron personas heridas por la caída de árboles u objetos en varias alcaldías de la CDMX, en donde incluso se activó la alerta amarilla. Sin embargo y como era de esperarse, en internet sí hubo varios memes con los que muchos le vieron lo gracioso a la situación. Algo que casi aprendimos a hacer a la fuerza este año.

Seguramente para este momento ya estás arregladito/a y esperando a que tus jefecitos sirvan la cena que, por las condiciones ya conocidas–obvio nos referimos a la pandemia de coronavirus–, este año no podrá realizarse en familia.

Así que para aminorar la espera (y el aburrimiento) acá les dejamos algunos de los memes que los fuertes vientos del 31 de diciembre trajeron hasta esta H.H. página web, la cual le desea un feliz 2021 a la persona que está leyendo esta nota. ¡Que pasen los memes!

Un digno cierre de temporada, no espera menos; pero por favor, ya acabate 2020.#viento #PorUnMejor2021 #Adios2020 #HappyNewYear2021 #Vientos pic.twitter.com/VELuceJ4AG

