Awww: Fundación rescata perritos discapacitados en Tailandia para ayudarlos a caminar

Hay gente que de verdad daría cualquier cosa por ayudar a los perritos del mundo. Y bueno, aunque esa es una misión complicada, existen personas y organizaciones que sí lo intentan aunque sea de manera local. En Tailandia, así lo hace un refugio para animales que le está dando una nueva oportunidad a varios caninos.

La fundación conocida como The Man That Rescues Dogs se ha viralizado en los últimos días gracias a su extraordinaria iniciativa mediante la que rescatan a varios perrunos discapacitados. Pero eso no es todo ya que los colaboradores de este proyecto acondicionan los acondicionan para que vuelvan a caminar. Y sí: está es una de las imágenes más hermosas que verás.

La fundación que rescata perritos discapacitados en Tailandia

Al sur de la ciudad de Bangkok, en la localidad de Chonburi, diversos perritos sufren cualquier cantidad de accidentes que los dejan mutilados. Así ha sido, al parecer, desde el año 2002. Fue en ese año cuando un hombre de origen sueco se mudó al lugar y al ver el mal estado de los animalitos, decidió ayudarlos. Así nació la fundación The Man That Rescue Dogs.

Con el pasar de los años, más personas se han sumado a la iniciativa y hoy hacen la diferencia con los perros que han quedado discapacitados, pues les ponen sillas de ruedas para sacarlos a pasear y que disfruten de la vida. “Parece que no tiene idea de que tienen una discapacidad y una vez que les pones la silla de ruedas por primera vez, es como si no necesitaran aprender de nuevo“, dice el encargado del refugio Christopher Chidichimo a Reuters.

La pandemia complica las cosas para el refugio

Aunque varias decenas de perritos han recibido la ayuda del The Man That Rescue Dogs, los miembros de la fundación se encuentran ahora en una difícil situación debido a la pandemia. Según estiman, en los últimos meses las donaciones han caído a más del 40 por ciento ya que ha disminuido la cantidad de visitantes a la ciudad por cuestiones de la cuarentena.

Como parte de las sesiones de entrenamiento, fisioterapia, alimentación y de más cuidados, la organización gasta cerca de mil trescientos dólares (poco más de 26 mil 100 pesos mexicanos) diarios. La crisis económica ha obligado al refugio a suspender por ahora las campañas de vacunación y esterilización en la zona de Chonburi.

Tal como apunta Reuters, Tailandia es uno de los países que más animales callejeros concentra en sus ciudades. Para 2027, a menos que se tomen medidas, la cifra de perros y gatos callejeros podría ascender a 2 millones. Por eso es que la campaña de The Man That Rescues Dogs es muy importante.