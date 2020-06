Fundador de CrossFit compara el asesinato de George Floyd con el coronavirus y pierde patrocinadores

Desde el asesinato por asfixia de George Floyd, el hombre afroamericano de 46 años por parte de un policía en Minneapolis, en las últimas semanas hemos visto cómo el mundo se ha unido para alzar la voz en contra del racismo. Miles salen a las calles para protestar en contra de la brutalidad hacia la comunidad negra, sin embargo, parece que no todos se están tomando muy en serio el tema que está sacudiendo al mundo.

Resulta que hace algunos días Greg Glassman, el fundador de CrossFit –el método de entrenamiento que desde hace algunos años muchos han utilizado para estar en forma– se hizo viral no por sacar otra rutina para que bajemos las llantitas que hemos acumulado en esta cuarentena, sino por un comentario bastante desafortunado que involucra dos de los problemas con los que el mundo está lidiando en este momento.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el Instituto de Métricas y Evaluación de los Estados Unidos el pasado 6 de junio se pronunció sobre las manifestaciones que hay en todo el país por la muerte de George Floyd, mostrando su apoyo al movimiento Black Lives Matter. “El racismo y la discriminación son problemas críticos de salud pública que exigen una respuesta urgente”, fue lo que dijo el instituto.

Sin embargo, Greg Glassman contestó con un comentario que para muchos fue el menos atinado para este momento, pues en el tweet de la dependencia para llamar a toda esta situación que el mundo está viviendo con las protestas en contra del racismo y la aún existente pandemia del coronavirus como “It’s a Floyd-19” (o el ‘Floyd-19’).

Por supuesto que las reacciones sobre el tweet de Glassman no se hicieron esperar, y desde aquel 6 de junio un montón de personas han criticado al fundador de CrossFit por ese comentario. Más tarde, el creador de esta empresa líder en el mundo del ejercicio trató de explicar su chiste, pero como dicen por ahí, fue de Guatemala a Guatepeor.

Primero dijo que ese ‘chascarrillo’ fue directamente contra el Instituto de Métricas y Evaluación de los Estados Unidos, pues desde que el COVID-19 llegó al país vecino, las cifras y predicciones de la pandemia no han sido ciertas. Según él, el instituto no podía hacer nada contra el coronavirus y mucho menos harían algo contra el racismo. De ahí su chiste, aunque por supuesto, nadie le hizo caso.

Your failed model quarantined us and now you’re going to model a solution to racism? George Floyd’s brutal murder sparked riots nationally. Quarantine alone is “accompanied in every age and under all political regimes by an undercurrent of suspicion, distrust, and riots.” Thanks!

— Greg Glassman (@CrossFitCEO) June 7, 2020