¿Pueden el diseño y la creatividad transformar a la sociedad? La respuesta te espera en dos eventos que resaltan la fuerza de transformación social, cultural y urbana que tiene el diseño, What Design Can Do México GNP y el Abierto de Diseño CDMX que este año se sincronizan para presentar una experiencia única.

¿Qué habrá en la edición 2025 de What Design Can Do México GNP 2025?

What Design Can Do México GNP 2025, es un festival internacional que arranca con su sexta edición el próximo 26 de septiembre en el Papalote Museo del Niño, el evento reúne a ponentes de todo el mundo que demuestran el poder y la innovación en el diseño frente a las crisis climáticas y sociales.

La temática de este año se trata de explorar INTELIGENCIA(S), desde la sabiduría ancestral y la colaboración comunitaria hasta la exploración de la inteligencia artificial para descubrir la manera en la que el diseño puede impactar en la sociedad y el medio ambiente, logrando regenerar ecosistemas, culturas y economías.

Organizado en tres temas centrales: Inteligencia ancestral y natural, humanización de la tecnología e inteligencia colectiva, el programa presentará conferencias en vivo, talleres, sesiones rápidas, jams de diseño y clases magistrales.

¿De qué va el Abierto de Diseño CDMX 2025?

La edición del 2025 del Abierto de Diseño CDMX es una plataforma para imaginar nuevos futuros y cuestionar lo establecido, este festival ha posicionado a la Ciudad de México como capital internacional del diseño y este año celebra su novena edición del 26 de septiembre al 5 de octubre en el Bosque de Chapultepec.

El tema de este año es “Maleza. Diseño en resistencia” una edición que celebra proyectos que surgen desde las periferias, prosperan en la adversidad y sostienen lo cotidiano, desafiando el orden y transformando el paisaje.

Durante diez días, el Bosque de Chapultepec será un laboratorio con actividades en seis sedes, acercando el diseño a todo tipo de públicos y celebrando lo que florece en los márgenes.

Gana boletos para ir a What Design Can Do México GNP 2025

En Sopitas.com te regalamos cortesías para que vayas al What Design Can Do México GNP, el próximo 26 de septiembre en el Papalote Museo del Niño.

Sigue los siguientes pasos para participar:

Síguenos en nuestras redes sociales (X, Instagram). Es muy importante para asegurar tu participación. Repostea desde tu Instagram la publicación de Sopitas de “Diseñando con la tierra: 3 proyectos para un futuro sostenible”. La encontrarás aquí. Comparte esta nota en tu cuenta de X con el hashtag #WhatDesignCanDo2025 y cuéntanos ¿Cómo crees que podemos usar la tecnología y la IA sin perder nuestro lado humano? Déjanos el link de tu tuit y el de tu Instagram en [ESTE ENLACE] y completa la información de contacto.

IMPORTANTE: tus cuentas deben ser públicas para poder verificar los pasos anteriores.

Escogeremos a 4 personas que cumplan con todos los requisitos para recibir un boleto doble para asistir al festival What Design Can Do México GNP 2025.

Mantente al pendiente de nuestras redes sociales y de esta nota, donde estaremos anunciando a los ganadores. También los contactaremos por correo electrónico.

IMPORTANTE