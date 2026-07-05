Hay partidos que se esperan con emoción. Y luego están esos encuentros que nadie quiere perderse.

De pronto, se arman mil grupos de WhatsApp y comienza la búsqueda del lugar perfecto para ver el partido. Porque cuando está en juego el pase a la siguiente ronda, la experiencia va mucho más allá de lo que ocurre durante 90 minutos.

¿Te juntas con amigos para salir a ver el partido? Esto te interesa.

Cuando nadie quiere quedarse fuera del plan

En momentos como este, la emoción suele sentirse en todas partes. Las expectativas crecen, los nervios empiezan a aparecer y cualquier plan parece acomodarse alrededor del partido que viene. Es esa sensación de que algo importante está por suceder la que vuelve tan especiales ciertos encuentros.

Y es que gran parte de la experiencia también ocurre fuera de la cancha: en el ambiente que se genera alrededor del partido, en las reuniones con amigos y en esos momentos compartidos que terminan convirtiéndose en algunos de los mejores recuerdos de la temporada.

Ahora puedes salir a ver el partido y recibir beneficios.

Todo lo que pasa alrededor del partido

Ver un encuentro importante casi siempre viene acompañado de algún plan adicional. Una comida con amigos, una salida para seguir el partido en un restaurante o incluso la compra de algún artículo deportivo para sumarse al ambiente de la temporada.

Son gastos cotidianos que forman parte natural de la experiencia y que muchos aficionados ya tienen contemplados cuando se acerca un partido importante.

No se requiere ningún registro, activación ni trámite adicional. Foto: Cortesía Banco Plata.

Una forma de recibir beneficios mientras disfrutas la temporada

Si tienes planeado reunirte con amigos para ver el partido o estabas pensando en comprar algo relacionado con el deporte, Banco Plata cuenta con beneficios que vale la pena conocer.

Durante los días en que juegue México, los clientes pueden obtener 10% de cashback en bares y restaurantes al utilizar sus tarjetas de crédito o débito Banco Plata.

Lo mejor es que no se requiere ningún registro, activación ni trámite adicional. El cashback se aplica automáticamente en compras elegibles realizadas con tarjetas Banco Plata, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción.

Durante julio, también puedes recibir 5% de cashback en artículos deportivos. Foto: Cortesía Banco Plata.

Porque algunos partidos se recuerdan por mucho más que el resultado

Al final, lo que permanece no siempre es el marcador. También quedan las reuniones improvisadas, las celebraciones compartidas, las conversaciones que duran horas y todos esos momentos que se viven alrededor de cada encuentro.

Y si además de disfrutar la experiencia puedes recibir beneficios por planes que ya tenías contemplados, mejor todavía.