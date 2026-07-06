Cuando uno cree que tiene dominado al mundo, a la naturaleza y sus bondades sexuales, llega una especie animal como los gusanos planos y, bien armada, te dice: “Quítate, que eso no es nada”.

Los gusanos planos, también conocidos como platelmintos, son un grupo de animales vermiformes que se clasifican, principalmente, en dos categorías: los parásitos y los de vida libre. En esta segunda categoría es donde ocurren cosas fabulosas respecto a su vida sexual.

Entre los platelmintos de vida libre hay especies que se definen por ser hermafroditas. Eso quiere decir que tienen órganos sexuales tanto femeninos como masculinos, y pueden reproducirse entre hembra y macho, o macho con macho.

Imagen de un gusano plano / Foto: The Schärer Group

Los gusanos planos: Macrostomum lignano

Los primeros que describiremos son los Macrostomum lignano, los cuales tienen un control de fertilidad asombroso. Si una hembra tiene varias parejas sexuales, puede eliminar de manera selectiva el esperma no deseado. Tal cual.

Si una hembra es fecundada por un macho no deseado, lo que hace es succionar el esperma, asumiendo un control total sobre la fertilización.

Sin embargo, la evolución del macho corresponde a la resistencia. Y sus espermas tienen una suerte de púas que sirven para anclarse en las paredes de los genitales femeninos y resistir la succión.

Cuando se aparean dos machos, utilizan sus estiletes/penes para penetrar de manera simultánea los órganos femeninos del otro.

Anatomía de un Macrostomum lignano / Foto: The Schärer Group

Esgrima de penes

Los Pseudobiceros hancockanus son otra especie de gusanos planos que tienen un comportamiento sexual que también te deja pensando en lo mucho que usamos expresiones como “espadazos” y demás bobadas de secundaria.

Cuando dos machos se aparean, se da un fenómeno conocido como esgrima de penes, en el que ambos “pelean” por definir el rol de macho y de hembra. Lo hacen con sus estiletes, y luchan por establecer quién insemina al otro al perforar la piel. De que apuñalado, pues…

¡La pelea puede durar hasta una hora!

La pelea por ocupar el lugar de macho, viene por temas de supervivencia, pues quien asuma el rol de hembra, la tiene difícil al buscar más comida con los cuidados de la fecundación.

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Los gusanos planos: Macrostomum hystrix

Seguro notaron que entre los Macrostomum lignano y los Pseudobiceros hancockanus ya no hay penetración en los órganos sexuales, sino perforación en la piel.

Esto es importante porque los científicos creen que es un proceso evolutivo que corresponde a reducir el control de la hembra. Y aquí es donde hablamos de los Macrostomum hystrix, cuya reproducción se da cuando un gusano plano se pone encima de otro y clava su estilete en la piel.

La eyaculación se da desde la piel, por lo que las hembras no pueden succionar nada. Sin embargo, las púas que antes ponían resistencia ahora les estorban, pues no es lo mismo moverse dentro de los órganos sexuales que en la piel. La lucha por la fecundación sigue siendo complicada.

La cosa es que, en 2015, descubrieron que pueden autofecundarse al inyectarse esperma en la cabeza gracias a su pene con forma de aguja. Los espermas viajan hacia los óvulos y así quedan fecundados. ¿La razón? No siempre hay parejas sexuales disponibles y pues… hay necesidades.

Con información de National Geographic y The Schärer Group