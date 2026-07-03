Más allá de las guías: Los 5 lugares de la CDMX que están obsesionando a los turistas

Lo que necesitas saber: Durante la Copa del Mundo 2026 millones de turistas llegaron a la capital mexicana. ¿Cuáles son los lugares que más les llaman la atención de la CDMX?

Durante la última década, la capital mexicana se ha visto muy visitada por ciudadanos de otros países, y mucho más durante la Copa Mundial. Nuestros visitantes prefieren pasear por ciertos lugares que llaman su atención por su folclor, belleza, historia y tradición. Estos son 5 lugares de la CDMX que han obsesionado a los turistas.

La CDMX ha recibido a millones de turistas durante el Mundial./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

La Ciudad de México es un lugar inmenso que tiene desde pueblos originarios hasta barrios sofisticados y áreas con inmensos rascacielos inteligentes. Y eso sin hablar de la gran cantidad de museos, sitios arqueológicos, plazas y edificios históricos que generan un gran interés, además de la tradicional calidez de nuestra gente. Muchos de los extranjeros que llegan de paseo incluso deciden quedarse a vivir aquí, aunque sea por un rato.

La capital mexicana vive una gran fiesta./Imagen Diario Los Tuxtlas Facebook

Dicho esto, aquí tenemos una lista de lugares que los visitantes deciden conocer para adentrarse en nuestra cultura, con experiencias urbanas típicas, paseos únicos, tesoros gastronómicos, encuentros con la naturaleza y lugares que cuentan la historia de nuestra identidad inigualable.

5 lugares de la CDMX preferidos por los turistas

La CDMX es muy visitada por el turismo extranjero, pero para la fiesta del Mundial se estima que la cifra total alcanzará los 4 millones de viajeros de más de 40 países del mundo. Estos son 5 de sus lugares favoritos de la capital y sus alrededores.

Centro Histórico

Es el mejor lugar para empezar un paseo para conocer la CDMX. El Centro Histórico está lleno de lugares emblemáticos de la capital, ahí tenemos museos excelentes, edificios históricos, tiendas y restaurantes para todos los gustos. Desde el Zócalo y el Palacio de Bellas Artes, hasta plazas tradicionales como la Alameda Central o la Plaza Garibaldi.

En el Centro Histórico hay cientos de lugares emblemáticos./Imagen Unsplash

Además, está el Templo Mayor, con el pasado prehispánico de la ciudad y en los alrededores tenemos mercados típicos como La Merced o La Lagunilla. Cada sitio tiene algo especial para que los que nos visitan conozcan nuestras raíces mexicanas. Durante el Mundial el Zócalo es el punto central de la fiesta junto con el Ángel de la Independencia.

Corredor Roma-Condesa

Durante los últimos años estos barrios se han convertido en unos de los preferidos para los turistas extranjeros, gracias a su arquitectura histórica, su ambiente bohemio, sus cafés y restaurantes con experiencias gastronómicas donde se puede probar la comida mexicana.

Estos barrios tienen grandes atractivos para los visitantes./Imagen Corredor Cultural Roma Condesa Facebook

En estas colonias tenemos casonas de principios de siglo, museos, galerías, parques y plazas que invitan a dar un paseo por sus calles. La cultura está a la orden del día en esta zona de la ciudad, que cada vez recibe más visitantes de otras partes del mundo.

Coyoacán

Es otro barrio que cuenta la larga historia de la capital mexicana. Sus casas coloniales y sus calles empedradas ofrecen otro modo de ver a la gran urbe. El ambiente es tranquilo y relajado y también está enfocado especialmente hacia la cultura. El Centro de Coyoacán y sus mercados son lugares típicos para el turismo desde hace muchos años.

El barrio de Coyoacán es otro de los más atractivos de la ciudad./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

No podemos olvidar los lugares emblemáticos de este lugar. Ahí tenemos la Casa Azul con el Museo Frida Kahlo, uno de los más visitados por los extranjeros y entre otros de sus encantos están los Viveros de Coyoacán con sus árboles enormes, la Avenida Francisco Sosa, considerada como una de las más bonitas de la ciudad y lugares de interés como el Museo Anahuacalli.

Xochimilco

La tradición de visitar Xochimilco para los que llegan de viaje a la CDMX se conserva como una tradición típica. En sus trajineras se vive un ambiente colorido y muy particular entre música de mariachis y marimbas. Un viaje por sus canales es como un paseo a través del tiempo.

Los turistas no se resisten a los encantos de Xochimilco./Imagen Pexels

Este barrio con sus embarcaderos, su ambiente y sus mercados de plantas y flores ofrece una experiencia única que no se puede tener en ningún otro lugar del mundo. Ahí se viven las tradiciones mexicanas de un modo vibrante, pero a la vez lleno de nostalgia.

Pirámides de Teotihuacan

Si nuestros visitantes ya están en la CDMX, nada mejor para ellos que dar un paseo por la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde se puede comprobar el esplendor de los antiguos pueblos prehispánicos y hasta probar la rica gastronomía ancestral que se mantiene viva en sus alrededores.

Teotihuacan es un lugar muy cerca de la CDMX, también preferido por el turismo./Imagen Unsplash

Las pirámides del Sol y de la Luna representan un enigma para todos los que las contemplan. Teotihuacán lleva al pasado mexicano a sus visitantes y muchos no se podrán negar a dar un paseo en globo para admirar desde las alturas los templos y calzadas de este lugar que tiene más de un par de miles de años de antigüedad.