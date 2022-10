Aquí es cuando los fans de hueso colorado de Star Wars de plano dicen “no antojeeeeeen”… Han Solo siempre será uno de nuestros personajes favoritos, así como lo es para las reposteras Hanalee y Catherine Pervan, hija y madre respectivamente.

Ellas son copropietarias de One House Bakery, una conocida panadería del área de la bahía San Francisco en California. Y bueno, en los días recientes se han vuelto virales por una genial escultura de pan que hicieron inspirada en el aventurero espacial interpretado por Harrison Ford. El juego de palabras es evidente y llamativo desde luego: su obra la han bautizado como ‘Pan Solo’ y la armaron basándose en una de las escenas más recordadas del episodio cinco, The Empire Strikes Back.

Imagen de la escultura de Pan Solo. Foto: Facebook (One House Bakery).

La escultura de pan inspirada en Han Solo

¿Se acuerdan de esa épica escena en la que Darth Vader manda congelar a Han Solo en carbonita? Los años pasan pero sigue siendo uno de los momentos más memorables de la trilogía original de Star Wars. Y de vez en cuando, nos encontramos con personas que rinden tributo a ese instante.

Eso sí, lejos de la ficción, hay quienes lo recrean de maneras muy peculiares y divertidas… como con una buena cantidad de masa para pan. Tal como les contábamos, así le hicieron Hanalee Pervan y su madre Catherine, dos panaderas de San Francisco que se aventaron la misión de recrear esta impresionante escultura de Han que mide cerca de 1.80 metros que le despertará el apetito a los fanáticos del personaje.

Esta pieza de repostería se dio a conocer en estos días de octubre, pero su preparación llevó más de un mes. Tanto Hanalee como la señora Catherine se dedicaban a atender su repostería en el día, mientras que por las noches atendían la creación de la escultura de Han Solo… o bueno, Pan Solo mejor dicho.

Imagen de la escultura de Pan Solo. Foto: Facebook (One House Bakery).

Ahora, Pan Solo se colocó a las afueras la panadería de las mujeres Pervan en San Francisco y quienes pasan por ahí, quedan inevitablemente impresionados por la obra. “La gente está muy interesada en él, y ves a la gente oliéndolo y pinchándolo… No te creen que está hecho de masa”, dijo Hanalee a The New York Times.

Hanalee y su madre Catherine armando la escultura. Foto: Facebook

La familia Pervan y su amor por la ciencia ficción y ‘Star Wars’

La escultura de pan de Han Solo no solo es un proyecto en el que trabajaron solo porque sí. Además de que se identifican como amantes de la ciencia ficción y grandes admiradoras de la franquicia de Star Wars, las Pervan son arduas participantes de un concurso anual de espantapájaros en la ciudad de Benicia, también en San Francisco.

Pan Solo es la idea que presentan este año, pero ya en el pasado han armado otro tipo de figuras geniales del mismo universo galáctico. En el 2020, dieron a conocer sus construcciones basadas en un androide, Mando y Grogu/Baby Yoda de The Mandalorian, y también han hecho un trono de pan con motivo de Game Of Thrones e incluso un Alligator Loki, como el de la serie del personaje de Marvel. Acá abajo las pueden ver.

Para hacer a Pan Solo, Hanalee sirvió como modelo y su madre, Catherine, fue quien moldeó principalmente la escultura para recrear hasta el más mínimo detalle. Y bueno, ya pudieron ver el resultado en imágenes.

Seguro se preguntarán cómo es posible hacer algo así y que no se desmorone o se conserve durante mucho tiempo… El truco es que estas esculturas se hacen con masa muerta, es decir, que no contiene levadura; solo azúcar, agua y la propia masa. Por ahora, la figura se encamina al concurso mencionado y permanecerá en el exterior de la panadería de las Pervan tras las festividades de Halloween. La verdad, es que se rifaron a lo grande con esto. ¿Les latió la escultura de Han Solo hecha de pan?

Imagen de la escultura de Pan Solo. Foto: Facebook (One House Bakery).