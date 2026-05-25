Lo que necesitas saber: Desde antes de que iniciara la marcha, se desplegó un operativo en calles aledañas al Zócalo, donde colocaron vallas de seguridad y la policía ya se encontraba preparada para contener a los maestros.

El 25 de mayo se llevó a cabo la marcha de la CNTE, que forma parte de las movilizaciones previas al paro nacional indefinido contemplado para el próximo 1 de junio.

Se tenía previsto que la marcha comenzara en el Ángel de la Independencia en punto de las 9:00 de la mañana y terminara con un plantón en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

La protesta de la CNTE en CDMX

Sin embargo, desde antes de que iniciara la marcha, se desplegó un operativo en calles aledañas al Zócalo, donde colocaron vallas de seguridad y elementos de la policía ya se encontraban preparados para contener a los maestros que intentaran ingresar a la plancha principal.

Mientras que otro de sus impedimentos se encontraba en Plaza de la Constitución, ya que actualmente se realiza la instalación del escenario que será utilizado para actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Fue así que, en la calle 5 de Mayo, miles de maestros se le fueron con todo a los policías, pues su intención era pasar sí o sí. Hubo golpes, empujones y momentos bastante tensos entre ambos grupos, incluso, hubo uso de gas lacrimógeno para intentar dispersarlos.

A pesar de esto, los docentes intentaron con todo poder acceder, sin embargo, al no lograrlo, hace tan solo unos minutos comenzaron un plantón en calles cercanas al Zócalo, afectando a negocios, comercios y restaurantes de la zona, muchos de los cuales tuvieron que cerrar temporalmente debido a las movilizaciones.

Ante toda esta situación, la SEGOB, por medio de un comunicado en su cuenta de X, informó que mantiene apertura al diálogo con los maestros para poder llegar a un acuerdo.

Foto: Captura de pantalla

De igual manera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, utilizó su cuenta para mencionar que “garantizamos el respeto a la libre manifestación y reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país”, haciendo también un llamado al diálogo por la educación de niñas y niños.

Ahora solo queda esperar para ver si las autoridades permitirán que el plantón permanezca en las calles cercanas o si finalmente les darán acceso a la plancha del Zócalo.