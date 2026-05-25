Lo que necesitas saber: Julieta Venegas nos habla de su nuevo disco 'Norteña', los 20 años de 'Limón y sal' y las mujeres que están moldeando la música actualmente.

Julieta Venegas es esa artista capaz de navegar entre géneros musicales diversos. Del ska al rock alternativo, del pop al hip-hop… y ahora, con su nuevo disco Norteña, entra de lleno en la música regional mexicana.

Pero aquí, la tijuanense es enfática cuando hablamos del término ‘regional mexicano’ como tal. “Me gusta referirme a ello como ‘música popular mexicana’… siempre había algo sonando en mi casa y marcó muchas etapas de mi vida”, nos cuenta.

Foto: cortesía Yvonne Venegas vía Altafonte.

Julieta Venegas: tijuanense de corazón

En ese sentido, Norteña (aquí la reseña) brilla porque no solo es un disco donde explora el regional mexicano; es un material que remonta a la artista a sus años de crianza en Tijuana, reflejados a través de la música con la que creció.

“Creo que más que estar ligada a la tradición, estoy ligada al territorio, al paisaje, a Baja California y a Tijuana”, dice Julieta Venegas. “Hay algo en esa identidad que me construyó como fronteriza y tijuanense”, platica.

Portada del disco ‘Norteña’ de Julieta Venegas. Foto: cortesía Altafonte.

Entrevista con Julieta Venegas: De ‘Norteña’ a los 20 años de ‘Limón y sal’

Aquí te dejamos nuestra entrevista con Julieta Venegas por el lanzamiento de Norteña. Pero además, hablamos sobre los 20 años de Limón y sal, las nuevas figuras de la música que ella ama y más….

Sopitas.com: Nos gustó mucho Norteña, que es un disco reflexivo y confesional sobre tus raíces y tu cercanía con la música regional mexicana. ¿Hay algún aspecto, recuerdo personal o artístico al que te hayas remontado mientras componías alguna canción en específico?

Julieta Venegas: Es chistoso porque en realidad, aunque yo lo imaginaba como un disco de música norteña tradicional, es un disco inspirado en lo que yo siento como norteña.

Creo que más que estar ligada a la tradición, estoy ligada al territorio, estoy ligada a ese paisaje, a Baja California, a Tijuana como lo que son. Yo creo que hay algo en la identidad que me construyó como fronteriza y como tijuanense, y eso está muy presente en este disco.

La identidad estuvo muy presente en el sentido de que todo lo que yo sentía como algo familiar o que había escuchado en mi casa con alegría, podía entrar.

Imagen ilustrativa de Julieta Venegas. Foto: Yvonne Venegas vía redes sociales de Julieta Venegas.

Julieta Venegas: Esa era la gran pregunta. Entonces, yo no soy muy buena para sentarme a ver si todo lo que metí en el disco es norteño tradicional o no lo es. De hecho, ni siquiera toco el acordeón de botones, que sería el correcto. Sí llegué a considerar traer a alguien que lo tocara y luego dije: ‘no, esto es más un híbrido y es mi interpretación’.

Pero sí creo que me marca mucho el asunto del territorio, porque yo estaba viviendo lejos de México y creo que todo este proyecto surge mucho desde la añoranza, desde las ganas de regresar. De hecho, ya me regresé, ya hice todo el disco y luego dije: ‘ok, lo que pasa es que me quiero regresar’.

Captura de pantalla vía Instagram de Julieta Venegas.

Julieta Venegas, desde el inicio: Profundizar en lo que la llevó a la música

Sopitas.com: Personalmente, me gustaron mucho las canciones “Terca” y “Esquina de Mar”. Me parecen dos canciones que están hiladas de alguna forma porque la primera habla de ti intentando salir de donde habías crecido para buscar una oportunidad. Y luego, en “Esquina de Mar”, me quedo mucho con este verso que dice ‘no ser una extraña en tu hogar’. ¿Ese es un guiño total a alguna parte específica de tu vida? ¿Cómo fue ese proceso de desprenderte y buscar una oportunidad lejos de casa?

Julieta Venegas: Fue difícil, la verdad. Yo estaba muy chica cuando me vine a la Ciudad de México, además de que yo no sabía que estaba buscando una oportunidad. Más bien, como que había algo que me jalaba a la Ciudad de México por todo lo que me imaginaba.

Yo crecí en Tijuana en una época donde no había internet, y pensaba en la Ciudad de México como una especie de mito. Te imaginas la ciudad, te imaginas a la gente ahí, todo el glamour, toda la historia.

En mi casa, México estaba muy presente, aunque cotidianamente también estaba el otro lado (Estados Unidos)… entonces, había una mezcla rarísima porque lo bueno estaba en México, y lo ‘más o menos bueno’ estaba del otro lado, porque vivíamos cerca de ahí.

Y lo digo entrecomillado porque mis papás decían como: ‘¡ay, esas muchachas de Estados Unidos que vienen acá de fiesta!’. Había esta onda de ser una familia de una ciudad pequeña en México.

Sopitas.com: Y tú, ¿recuerdas esos primeros días en los que estabas empezando a hacer música?

Julieta Venegas: Yo realmente inicié en la música cuando empecé a tomar clases de piano. Y de hecho, de eso trata el libro ‘Memorias del comienzo’ porque yo no quería hacer una autobiografía; quería profundizar en la pregunta de por qué hago música… ¿Por qué la música fue lo que me atrajo?

Y de hecho, el libro termina cuando voy a grabar mi primer disco. O sea, ni siquiera estoy hablando de mi carrera; estoy hablando de lo que me formó o qué fue lo que me encaminó hacia la música.

Hablando de “Esquina del Mar”… en particular, la escribí extrañando mucho y recordando cómo era vivir en Tijuana, hablando de la añoranza de estar en otro lugar, que es Argentina. Esa canción en particular, la escribí cuando me había dado cuenta que me quería regresar.

Los 20 años de ‘Limón y sal’

Sopitas.com: También se cumplen 20 años de Limón y Sal. Creo que es uno de esos discos que ya podríamos llamar un ‘clásico moderno’, porque todos conocemos al menos una canción. Esto te lo digo porque hace poco entrevistamos a Bratty, y hablamos de la colaboración que tienen en su nuevo disco… y justo ella nos hablaba de la gran inspiración que eres y cómo todos conocemos una canción tuya, sea del disco que sea.

Julieta Venegas: Qué lindo… Yo, en ese sentido, fíjate que no soy tan nostálgica. Cada disco tiene lo suyo y no estoy pensando mucho en cuáles y cuándo los hice, sino que estoy pensando en el que hago ahora. Pero sí se me hace bonito que la gente tenga esta relación con mi música.

Lanzas las canciones y realmente tienen su vida propia. Más ahora, con las redes sociales, la gente toma ciertas canciones que a mí me han sorprendido y digo: ‘¿En serio les gusta “Dos soledades”? ¡Wow! ¡Qué loco! ¿En qué momento pasó esto?

Portada de ‘Limón y sal’ de Julieta Venegas. Foto: Sonby Music.

Sopitas.com: Sí, justo. Y de hecho, recordamos mucho cuando “Limón y sal” se hizo viral precisamente por un mito de que se la habías escrito a tu gato.

Julieta Venegas: Me encantó ese mito. Yo le seguí la onda porque me pareció genial la idea. Pero cuando la escribí, yo no tenía gato, y ahora tengo gatos… entonces, cuando vi eso dije: ‘es que es verdad, si yo hubiera tenido un gato, sí se la hubiera escrito’.

La gente que tenemos gato sabemos perfecto que así se siente. Y ahora que tengo dos gatos, sí creo que tiene todo el sentido.

Sopitas.com: Regresando a Limón y sal como disco, sé que no eres nostálgica como tal pero… ¿qué reflexión te dejas si profundizas en el hecho de que el álbum ya tenga dos décadas de haber salido?

Julieta Venegas: Pues se me hace súper lindo que la gente lo escuche, y me gusta muchísimo que siga sucediendo cosas con ese disco. Que siga siendo un disco que marque la vida de las personas porque, de repente, llega una niña de 13 años, y luego otros niños que tenían 8 años, y me dicen que ese disco es importante para ellos…

Qué loco eso, y qué bonito también que la música tenga sus propias vías para llegar a la gente y convertirse en algo significativo en su vida. A mí me pasa eso con la música que me gusta y las canciones que me han marcado, porque las tengo muy ubicadas en una etapa de mi vida o en mis recuerdos.

Yo creo que de alguna manera, la música acaba siendo como una especie de mapa. Entonces, se me hace bonito que mis canciones también puedan hacer eso, y que puedan tener ese lugar en la vida de la gente.

Del regional mexicano a una nueva escena de artistas femeninas

Sopitas.com: Ahora que sale Norteña… ¿Qué descubres o reafirmas acerca de la música regional mexicana y su legado cultural con este nuevo disco?

Julieta Venegas: Siento que, para mí, es lo mismo escuchar una canción de regional mexicano que escuchar una canción de pop. Toda esa mezcolanza que hay en mi cabeza y en mi educación emocional, tiene muchísimo del regional mexicano. Hay muchísimo Juan Gabriel…

Y a mí, más bien me gusta referirme al regional como ‘música popular mexicana’, desde Bronco y Juan Gabriel, hasta José José, Sonora Santanera, las cumbias… siempre había algo sonando en mi casa y era música que sí marcó muchas etapas de mi vida.

En el caso de JuanGa, estuvo en mi infancia y después lo redescubrí en mi adolescencia. Y luego como adulta, es alguien que sigue estando muy presente. Así que sí siento que hay mucha riqueza musical y me parece bonito que se renueve también, que siga sucediendo.

Juan Gabriel en Bellas Artes (imagen mejorada con IA) / Captura de pantalla

Sopitas.com: Como te decía, entrevisté a Bratty hace poco y me dijo lo mucho que la inspiras. Eso me confirma que te has convertido en una figura multigeneracional en la música, además de que ella admira cómo te interesa conocer nuevos artistas. ¿Qué provoca en ti saber ese impacto que generas para nuevos artistas y públicos? ¿Y qué nuevos artistas están impactando a Julieta Venegas actualmente?

Julieta Venegas: La verdad es que soy fan de Bratty desde el primer disco y me parece que ella tiene algo muy particular. Tiene una voz tan bonita y es muy indie… la admiro mucho también como productora, como compositora, y eso me gusta mucho de las nuevas artistas.

Bratty con Julieta Venegas. Foto: vía Facebook/TDBN con Bratty.

Julieta Venegas: Hay nuevas artistas que me inspiran, que me da mucha curiosidad escuchar y que digo: ‘¡Ay, esta morra qué onda!’. No sé, se me hace bonito. Entonces, pensando en mujeres productoras o compositoras, me gusta mucho Juana Aguirre de Argentina, me gusta mucho Mabe Fratti que vive acá (México) pero es guatemalteca.

De Chile me gusta mucho Akriila, que es una chava que hace una mezcolanza muy loca, y me interesa mucho su trabajo como productora porque hace un poquito de reggaetón, pero también hyperpop… tiene una mezcla súper interesante. Esta cuestión de no quedarse en un solo género me interesa mucho, así que esas son algunas de las artistas que amo…