Hermosas noticias: México liberó a 350 delfines que estaban en cautiverio

Lo que necesitas saber: Los espectáculos con delfines y otros animales acuáticos ya están prohibidos en nuestro país desde que la Ley Mincho fue aprobada.

Recientemente una ley prohibió los espectáculos con animales marinos en nuestro país. A propósito de esto, se liberarán a 350 delfines que participaban en diferentes exhibiciones de parques recreativos mexicanos. Estos animales son considerados como unos de los más inteligentes de la fauna marina y ahora pasarán de las acrobacias y las demostraciones públicas a ser totalmente libres.

La Ley Mincho se encargará de liberar a los delfines de México que vivían en cautiverio./Imagen Unsplash

Los delfines son mamíferos acuáticos y son reconocidos por tener un complejo sistema de comunicación. Son sociables y carismáticos y tienen un carácter juguetón. Después de años de permanecer en cautiverio, la nueva Ley Mincho obliga a mejorar las condiciones de vida de los delfines que habitan en los diferentes acuarios del país.

Los delfines se caracterizan por su inteligencia y por ser juguetones./Imagen Dolphin Discovery Facebook

Obligados a vivir en pequeñas piscinas con aguas cloradas y forzados a realizar espectáculos diariamente y sin parar, esta ley, impulsada por la organización mexicana Animal Heroes dedicada al bienestar animal, impone que estos delfines en cautiverio dejen de ser explotados y sean liberados en su hábitat natural.

La Ley Mincho

Esta ley lleva el nombre de un delfín que tristemente se convirtió en símbolo del maltrato animal en México, después de sufrir un lamentable accidente en 2020 durante su acto en el delfinario del Hotel Barceló de la Riviera Maya. Mincho, un delfín nariz de botella, se golpeó con el concreto mientras realizaba acrobacias. Según dicen, tenía problemas de visión y aunque tenía que guardar reposo, se le obligó a regresar a sus actividades dos días después del accidente.

La explotación de los animales acuáticos queda prohibida./Imagen Unsplash

Aunque esto pasó en 2020, las imágenes y la noticia del incidente se hicieron virales en 2025, así se creó la Ley Mincho, promovida por Animal Heroes y aprobada en junio de 2025 por el Senado y ratificada por la Cámara de Diputados para la protección de estos animales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró definitivamente el delfinario del Hotel Barceló.

Entre los cambios que impone esta ley están:

1.- La prohibición de reproducción en cautiverio si no es para fines de conservación o rescate científico.

2.- La prohibición de tenencia de “nuevos” mamíferos marinos.

3.- La prohibición de que los delfines hagan acrobacias.

4.- La prohibición de que los delfines se conserven en estanques de concreto.

Libertad para 350 delfines mexicanos

La Ley Mincho ya prohibió los espectáculos con animales acuáticos. Recordemos que en 2015 una ley federal también prohibió el uso de animales silvestres en las funciones de circo. Esta nueva ley también incluye los shows con focas, lobos marinos, ballenas y orcas, que desde hace mucho tiempo se presentaban regularmente en acuarios de varias partes del país.

Ya no habrá shows con delfines en México./Imagen Unsplash

Por ahora, un total de 350 delfines utilizados en espectáculos, para nado recreativo o para su explotación con fines comerciales serán puestos en libertad. Aunque ya se dio el anuncio, su liberación será de manera gradual. Los centros que alojan a estos animales tienen un plazo de 18 meses para reubicarlos y presentar reportes periódicos que demuestren avances reales.

La mayoría de los delfines serán trasladados a diferentes santuarios marinos o corrales de agua salada, recuperando así su libertad y su bienestar, reduciendo su estrés y mejorando sus condiciones de vida. Cada uno contará con atención veterinaria, la alimentación adecuada y cuidados de por vida.

No más shows con animales acuáticos

Los espectáculos con delfines eran de los principales atractivos de los acuarios y los destinos de playa. Con la Ley Mincho se promueve el respeto por la fauna marina y el sano avistamiento de ballenas y delfines en su hábitat natural. También crea conciencia entre la gente sobre los cuidados que necesita nuestro medio ambiente.

Los delfines se ganaron su libertad con la nueva ley./Imagen Unsplash

Puede ser que algunos lleguen a extrañar este tipo de espectáculos, pero el fin de la explotación de los animales resulta una medida mucho más necesaria y ya está siendo contemplada en lugares como Canadá o Chile y esperamos que también se haga realidad en otros países del mundo.